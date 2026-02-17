Пропала сједница о мљекарима

Аутор:Зорица Петковић
Парламентарна већина сматра да Сједница није одржана jep je била сувишна и непотребна. Опозициони посланици који су је предложили, тврде како власт заправо није смјела да расправља о стању у мљекарству и да је само тражила празнине у пословнику како би се та тема избјегла.
„И то у ситуацији када од оснивања Републике Српске нисмо имали посебну расправу на тему пољопривреде и хране у Републици Српској, да овако једну тему нису спремни да ставе на дневни ред и да о њој разговарају“, рекао је Бојан Кресојевић, посланик ПДП-а.
“ Хтјели смо данас да предложимо да Влада предложи Закон о подстицајима и низ мјера, али смо онемогућени јер парламентарна већина коју предводи СНСД и Влада онемогућили су нас да данас о томе разговарамо“, рекао је Миланко Михајлица, посланик ПДП-а.
Они који су предлагали Посебну сједницу заборавили су и о чему је она требало да буде и распитивали су се по Скупштини о каквој је сједници ради, каже шеф Клуба посланика СНСД-а. Информација опозиционара о стању у мљекарству је, тврди, имала популистички приступ и сједница не би имала ни сврхе, ни ефекта.
„Та информација је пуна нетачних и селективно изабраних информација и података и такође предложене су неке мјере које превазилазе домен не само Министарства пољопривреде него и Владе Српске , баве се измјенама и допунама закона из области јавних набавки што је нешто што је на нивоу БиХ“, каже Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а.
Ради се о политичкој причи која датира још од прије поновљених избора а Влада неће допустити да политика уђе међу пољопривреднике, јер су сви пољопривредници важни, истиче министарка Кузмић. Подсјећа на кључне тачке договора са мљекарима.
„Ми смо усљед ових поремећаја на тржишту у сектору мљекарства на свјетском тржишту, регионалном тржишту и нашем тржишту постигли договор са мљекарима за повећање подстицаја на 0,30 фенинга по литру и 500 Км по грлу. То је тренутна мјера гдје ћемо ми помоћи да се превазиђе ова ситуација , наравно пратимо стање“, каже Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Ситуација би, каже, требало да се стабилизује до љета. Сва дуговања за подстицаје биће ускоро исплаћена како би пољопривредници ушли у прољетну сјетву са новцем на својим рачунима, увјерава ресорна министарка.
