Logo
Large banner

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Извор:

Гранд

17.02.2026

20:22

Коментари:

0
Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, остао је без скупоцјеног аутомобила који је изгорио у насељу Београд на води. Џип Брабус запаљен је испред његове зграде у луксузном дијелу града, а како је раније наводио, ова бијесна машина вриједна је чак пола милиона евра.

Међутим, сада се појавио нови видео снимак у којем Богдан открива да му је још један аутомобил уништен, преноси Гранд.

“Не знам како се ово сазнало и како је изашло у јавност. Штета је огромна и не знам шта да радим. Платио сам ауто превише и мислио сам да ћу га возити баш дуго. Човјек ме је ударио и одвалио ми је цијели задњи дио. Нисам стигао ни да га осигурам”, говорио је Богдан Илић.

Бака Прасе

Сцена

Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

Ради се о Porsche Mansory 7/7, екстремно луксузној верзији Поршеа коју је прерадила њемачка компанија Мансорy, позната по екстремним модификацијама супераутомобила и луксузних возила. Мансорy мијења каросерију, унутрашњост, мотор и перформансе да би направио култни, ручно дорађен ауто са много ексклузивних детаља.

Не постоји фиксна цијена јер се сваки Мансорy пројекат јако разликује у опреми и бази аутомобила.

Код модификованих Porsche возила Мансорy, пакет додатно повећава цијену базног аута за стотине хиљада долара, често преко 120.000 до 200.000 евра само за прераду.

@stankella Baka Prase otkrio da mu je uništen Mansory #bakaprase #stankella #fyp #viral @bakaprase ♬ original sound - Stankella

Укупна цијена луксузног Мансорy може ићи и преко 400.000 евра или више, у зависности од модела, опреме и тржишта, док Богдан истиче да је за свој примјерак дао 700.000 евра!

“Овај аутомобил је Кабрио. Има их укупно седам на свету и једини у Европи. Цео аутомобил, као и сви детаљи су од кованог карбона. Са 650 фабричких коња, дигнут је на 900” говорио је Илић у свом видеу.

Подијели:

Тагови :

Baka Prase

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Ухапшен младић који је осумњичен да је запалио аутомобил Баке Прасета

1 ч

0
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Сцена

Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

1 д

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Бизарне сцене: Дјеца долазе да се сликају поред изгорјелог аутомобила Баке Прасета

1 д

0
Изгорио ауто Баке Прасета

Сцена

Огласио се Бака Прасе након што му је запаљен ауто

1 д

0

Више из рубрике

Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Ухапшен младић који је осумњичен да је запалио аутомобил Баке Прасета

1 ч

0
Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

Сцена

Симболика броја 17 која леди крв у жилама: Легендарног Шабана Шаулић више пута "сахрањивали" на исти датум

2 ч

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Сцена

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

3 ч

0
Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

Сцена

Звијезда серије "Штребери" анонимно плаћа медицинске рачуне непознатим људима

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner