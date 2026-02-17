Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Извор:
Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, остао је без скупоцјеног аутомобила који је изгорио у насељу Београд на води. Џип Брабус запаљен је испред његове зграде у луксузном дијелу града, а како је раније наводио, ова бијесна машина вриједна је чак пола милиона евра.
Међутим, сада се појавио нови видео снимак у којем Богдан открива да му је још један аутомобил уништен, преноси Гранд.
“Не знам како се ово сазнало и како је изашло у јавност. Штета је огромна и не знам шта да радим. Платио сам ауто превише и мислио сам да ћу га возити баш дуго. Човјек ме је ударио и одвалио ми је цијели задњи дио. Нисам стигао ни да га осигурам”, говорио је Богдан Илић.
Ради се о Porsche Mansory 7/7, екстремно луксузној верзији Поршеа коју је прерадила њемачка компанија Мансорy, позната по екстремним модификацијама супераутомобила и луксузних возила. Мансорy мијења каросерију, унутрашњост, мотор и перформансе да би направио култни, ручно дорађен ауто са много ексклузивних детаља.
Не постоји фиксна цијена јер се сваки Мансорy пројекат јако разликује у опреми и бази аутомобила.
Код модификованих Porsche возила Мансорy, пакет додатно повећава цијену базног аута за стотине хиљада долара, често преко 120.000 до 200.000 евра само за прераду.
Укупна цијена луксузног Мансорy може ићи и преко 400.000 евра или више, у зависности од модела, опреме и тржишта, док Богдан истиче да је за свој примјерак дао 700.000 евра!
“Овај аутомобил је Кабрио. Има их укупно седам на свету и једини у Европи. Цео аутомобил, као и сви детаљи су од кованог карбона. Са 650 фабричких коња, дигнут је на 900” говорио је Илић у свом видеу.
