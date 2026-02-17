Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Извор:
Вијест да је син познате пјевачице Снежане Ђуришић нападнут у стану на Врачару, шокирала је јавност. У међувремену је откривено да се инцидент догодио прије два дана, као и да је Марко Гвозденовић, због озбиљности повреда, задржан на хирургији.
Како преносе домаћи медији, З. Л. (53) и Л. С. (26) у међувремену су ухапшени због пребијања сина пјевачице Снежане Ђуришић, а осим кривичне пријаве за наношење тешке тјелесне повреде, њима је писана пријава и за кривично дјело злостављање и мучење.
Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!
Напад на Гвозденовића пријављен је 15. фебруара. Након што га је З. Л. позвао у свој стан, а Марко Гвозденовић отишао, наводно у намјери да ријеши несугласице, сукоб је ескалирао, а, пише Телеграф.рс, З. Л. и Л. С. су сина пјевачице у стану на Врачару тукли и држали затвореног четири сата!
З. Л. је, како се сумња, позвао Гвозденовића да дође код њега, након чега га је тукао. Њих двојица познају се одраније, док је претучени Марко Гвозденовић навео да осумњиченог Л. С. не познаје.
Њима је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће да буду приведени на саслушање у Прво основно јавно тужилаштво у Београду, а након чега ће се тужилаштво детаљније огласити.
Познато здравствено сина стање пјевачице Снежане Ђуришић
Подсјетимо, Марко Гвозденовић је, након пребијања хитно примљен у болницу са тешким тјелесним повредама. Он је при доласку у здравствену установу био у јаким боловима, али у свјесном стању. Детаљним љекарским прегледом утврђено је да има више прелома ребара и бројне огуљотине и подливе на глави и тијелу.
Снежана Ђуришић није жељела да коментарише ситуацију, већ ће о свему говорити на прес конференцији за новинаре пред концерт.
