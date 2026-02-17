Logo
Минић са Гинкелом: Српска посвећена конструктивном рјешавању свих отворених питања у БиХ

Минић са Гинкелом: Српска посвећена конструктивном рјешавању свих отворених питања у БиХ
Предсједник Владе Републике Српске разговарао је данас у Бањалуци са отправником послова амбасаде САД-а Џоном Гинкелом.

У отвореном и конструктивном разговору, Минић изразио је посвећеност Владе Републике Српске мирном и конструктивном рјешавању свих отворених питања у БиХ.

Он је указао да је Влада Републике Српске отворена за све иницијативе које могу допринијети јачању међусобног повјерења и побољшања животног стандарда свих грађана.

