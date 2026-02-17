Минић са Гинкелом: Српска посвећена конструктивном рјешавању свих отворених питања у БиХ

Извор:
АТВ
17.02.2026
19:10
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске разговарао је данас у Бањалуци са отправником послова амбасаде САД-а Џоном Гинкелом.
У отвореном и конструктивном разговору, Минић изразио је посвећеност Владе Републике Српске мирном и конструктивном рјешавању свих отворених питања у БиХ.
Он је указао да је Влада Републике Српске отворена за све иницијативе које могу допринијети јачању међусобног повјерења и побољшања животног стандарда свих грађана.
Република Српска
4 ч1
БиХ
2 д1
Република Српска
2 д0
Република Српска
3 д0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч12
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму