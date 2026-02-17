Кузмић: Са мљекарима постигнут договор, до љета стабилизација

Извор:
СРНА
17.02.2026
18:36
Коментари:0
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је данас да је са мљекарима постигнут договор о повећању подстицаја по литру млијека на 0,30 пфенинга и по грлу 500 КМ, истакавши да је ријеч о тренутној мјери како би се пружила помоћ због поремећаја на свјетском, регионалном и домаћем тржишту.
"Ти анекси уговора који су постигнути трајаће до краја марта када ћемо поново сјести са мљекарима и откупљивачима да видимо како ће се ситуација развијати. Имамо увјерење да ће до љета стање бити у потпуности стабилизовано", рекла је Кузмићева новинарима у Бањалуци.
Кузмићева је додала да ресорно министарство и Влада Републике Српске немају проблема да о стању у мљекарству разговарају и на сједницама Народне скупштине, те било којим другим састанцима.
Она је подсјетила да су резултати у пољопривреди мјерљиви, те се односе на повећање производње у свим секторима.
Према њеним ријечима, очекује се да ће ове седмице бити пуштен у процедуру и нови правилник о подстицајима за 2026. годину.
"Од данас крећу исплате одређених подстицаја и тако да ће наши пољопривредници ући у прољетну сјетву са средствима на њиховим рачунима", поручила је ресорни министар.
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да данашња посебна сједница о мљекарству није била потребна, јер је већ постигнут договор мљекара и Владе Српске.
Он је истакао да је информација о стању у мљекарству пуна селективно изабраних података, те се предлажу мјере које превазилазе домен Министарства пољопривреде и Владе, бавећи се питањима промјена измјена законодавства у области јавних набавки што је на нивоу БиХ.
Посланик ПДП-а Миланко Михајлица рекао је да је опозиција планирала да на данашњој посебној сједници Народне скупштине Републике Српске о стању у мљекарству, која није одржана јер није било подршке за усвајање дневног реда, предложи усвајање закона о подстицајима у области пољопривредне производње.
Михајлица је рекао новинарима да је Удружење мљекара Републике Српске подржало захтјев опозиције за одржавање посебне сједнице парламента Српске о стању у мљекарству и пољопривреди.
Посланик ПДП-а Бојан Кресојевић изјавио је да су посланици из опозиције незадовољни што данас није одржана посебна сједница, те оцијенио да је скупштинска већина "нашла празнину у Пословнику" да би, како каже, избјегла расправу у парламенту на ову тему.
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој је данас требала да буде разматрана информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде није одржана јер није било подршке скупштинске већине током гласања о усвајању дневног реда.
За одржавање посебне сједнице гласала су 24 посланика, није било гласова против, док је један посланик био уздржан.
Захтјев за одржавање посебне сједнице раније су потписали посланици опозиционих странака у Српској.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч12
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму