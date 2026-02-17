Стигла упозорења грађанима због земљотреса

Извор:
АТВ
17.02.2026
18:08
Коментари:0
Корисници Андрод телефона упозорени су вечерас непосредно пред јачи земљотрес који је регистрован у БиХ.
"Зато је Андроид цар, упозори те ко из пећине гласом, екран зацрвени па ако имаш времена спасавај главу. Један од великих плусева", написао је један од корисника на друштвеним мрежама.
Грађани који су добили нотификацију су корисници Андроид уређаја јер се ради о Андроидовом систему за упозорење на земљотресе који је покренут у јуну 2021.
Како је објашњено, он омогућава да упозори кориснике до неколико секунди прије потреса, како би могли да предузме мјере заштите.
Друштво
Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације
Систем ради тако што паметни телефони имају мале акцелерометре (направе за мјерење убрзања тијела у покрету) и они могу да детектују сигнале који указују на могући земљотрес.
Ако телефон детектује тако нешто, аутоматски шаље сигнал серверу за детекцију земљотреса заједно са локацијом гдје се дешава.
Сервер затим комбинује информације из бројних уређаја и закључује да ли се заиста ради о потресу. Пошто се све дешава брзином свјетлости (отприлике брзина којом путује телефонски сигнал), то је доста брже од брзине земљотреса и омогућава тако брзо обавјештење.
Регион
2 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму