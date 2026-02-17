Logo
Large banner

Стигла упозорења грађанима због земљотреса

Извор:

АТВ

17.02.2026

18:08

Коментари:

0
упозорење земљотрес бих данас
Фото: Printscreen/Youtube/Rich DeMuro

Корисници Андрод телефона упозорени су вечерас непосредно пред јачи земљотрес који је регистрован у БиХ.

"Зато је Андроид цар, упозори те ко из пећине гласом, екран зацрвени па ако имаш времена спасавај главу. Један од великих плусева", написао је један од корисника на друштвеним мрежама.

Грађани који су добили нотификацију су корисници Андроид уређаја јер се ради о Андроидовом систему за упозорење на земљотресе који је покренут у јуну 2021.

Како је објашњено, он омогућава да упозори кориснике до неколико секунди прије потреса, како би могли да предузме мјере заштите.

Најновија вијест

Друштво

Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације

Систем ради тако што паметни телефони имају мале акцелерометре (направе за мјерење убрзања тијела у покрету) и они могу да детектују сигнале који указују на могући земљотрес.

Ако телефон детектује тако нешто, аутоматски шаље сигнал серверу за детекцију земљотреса заједно са локацијом гдје се дешава.

Сервер затим комбинује информације из бројних уређаја и закључује да ли се заиста ради о потресу. Пошто се све дешава брзином свјетлости (отприлике брзина којом путује телефонски сигнал), то је доста брже од брзине земљотреса и омогућава тако брзо обавјештење.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Ливно

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

Регион

Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

2 ч

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Сцена

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

3 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Нови шок у краљевској породици: Принц Ендрју слао Епстину фотографије кћерки

3 ч

0
Operacija, operaciona sala

Свијет

Дјечак (2) у критичном стању након трансплантације оштећеног срца

3 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес Ливно

Друштво

Снажан земљотрес погодио БиХ! Пристижу информације

3 ч

0
Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика

Друштво

Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика

3 ч

1
Прва основа школа у Сребреници

Друштво

Ученик направио "списак"?: Огласила се полиција о школи у Сребреници

3 ч

0
Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

Друштво

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner