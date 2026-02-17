Лист јеврејске заједнице у Њемачкој о наступу Томпсона: Величање фашистичке идеологије

17.02.2026
18:02
Коментари:0
Њемачки недјељник Јудише Алгемајне, најважнији медиј јеврејске заједнице у Њемачкој, објавио је текст у којем осуђује десничарски екстремизам на концерту хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона одржаном у Широком Бријегу и преноси реакције израелске амбасадорке и представника јеврејске заједнице.
Лист наводи да је на концерту контроверзног пјевача, познатог по националистичким пјесмама и наступима, поново дошло до екстремистичких испада, укључујући сцене у којима посјетиоци стоје с подигнутом десном руком испред бине, гест који се повезује с фашистичким поздравима.
Израелска амбасадорка упозорила је власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту у Широком Бријегу, прошлог викенда.
"Овакви изливи мржње морају се искоренити", поручила је она је у објави на друштвеним мрежама, уз фотографију снимљену на концерту, позвале надлежне органе да се "одлучно позабаве овим инцидентом и осигурају одговорност".
Реаговао је и Владимир Андрле, предсједник локалне јеврејске заједнице, који је упозорио на шире друштвене посљедице релативизовања историјских злочина.
"Релативизација зла не јача идентитет. Уништава друштва и вређа сјећање на жртве", навео је.
Како наводи Јудише Алгемајне, Марко Перковић Томпсон већ деценијама изазива контроверзе због коришћења симбола и реторике повезаних с усташким режимом из Другог свјетског рата. Његови концерти често укључују поздрав "За дом спремни" који потиче из периода Независне Државе Хрватске (НДХ), савезнице нацистичке Њемачке и фашистичке Италије.
Лист подсјећа да је Томпсон и раније био предмет међународних критика због величања фашистичке идеологије кроз музику и јавне наступе.
Упркос томе, прошлог љета окупио је стотине хиљада фанова на концерту у Загребу, што је био један од највећих музичких догађаја у Хрватској.
Објављивање овог случаја у водећем јеврејском листу у Њемачкој додатно наглашава међународну димензију контроверзи које прате Томпсонове наступе, посебно у контексту растуће забринутости због историјског ревизионизма и екстремизма у Европи.
Јудише Алгемајне издаје Централни савјет Јевреја у Њемачкој и сматра се једним од најутицајнијих гласова јеврејске заједнице у тој земљи, с редовним читаоцима међу политичарима, дипломатама и академском заједницом.
