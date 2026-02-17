Logo
Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа

Б92

17.02.2026

Хитно обавјештење: Повлаче се четири месна производа
Хрватски државни инспекторат објавио је да су у месу пронађени нивои перфлуороалкилних једињења изнад дозвољене границе.

Ријеч је о производима добијеним од свјежег свињског меса у којем су утврђена перфлуороалкилна једињења (ПФАС) изнад дозвољене границе у свињском месу, саопштио је Инспекторат.

Производи који се повлаче су:

Свињски језик – димљени, ЛОТ 040004, најбоље употребити до 10.03.2026. и ЛОТ 040005, најбоље употријебити до 12.03.2026.

Киш јегер, ЛОТ 030005, рок трајања 01.03.2026. и ЛОТ 030006, рок трајања 04.03.2026.

Домаћа кобасица, ЛОТ 030005, рок трајања 01.03.2026. и ЛОТ 030006, рок трајања 04.03.2026.

Печени прсни вршци, ЛОТ 040004, најбоље употребити до 26.02.2026. и ЛОТ 040005, најбоље употријебити до 02.03.2026.

Производе на тржиште ставља Месо–прерада меса Киш из Доњег Краљевца, а обавјештење се односи искључиво на производе са наведеним подацима.

