Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син

17.02.2026

10:41

Прва реакција Снежане Ђуришић послије вијести да јој је претучен син
Фото: Printscreen/Youtube/Grand Production

Марко Гвозденовић, син фолк звијезде Снежане Ђуришић, претучен је у стану на Врачару током празника Сретење. По најновијим извјештајима, нападач је ухапшен.

Након што су се појавиле информације да је Марко Гвозденовић (46), син пјевачице Снежане Ђуришић, претучен у стану у Београду, из Првог основног јавног тужилаштва у Београду саопштили су да је ухапшен осумњичени М.Ћ. пише Курир.

Мондо је ступио у контакт са ПР-ом прослављене пјевачице, како би добили више информација о цјелокупној ситуацији, али и о стању у којем се њен син налази, као и сама Снежана, којој је ово несумњиво стресан тренутак.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Сцена

Ухапшен нападач на сина Снежане Ђуришић: Сумња се да је имао помагаче

"Одлучили смо да не коментаришемо ситуацију", био је јасан њен близак сарадник за Мондо, а пјевачица ће се ускоро обратити медијима током конференције везане за планове за предстојећи концерт.

Подсјетимо, до инцидента је дошло током посјете комшији, гдје је вербални сукоб прерастао у физички обрачун. Прво основно јавно тужилаштво у Београду води истрагу, прикупљају се докази и изјаве свих учесника и сведока.

