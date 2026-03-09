Зашто осјећамо умор у ово доба године?

Аутор:АТВ
Стручњаци упозоравају да иза умора, раздражљивости и пада концентрације током ових мјесеци стоји биолошки феномен познат као "прољећни умор“, који настаје због прилагођавања организма на дуже дане и више сунчеве свјетлости.
Многи су упознати са овим парадоксом: након дугих зимских мјесеци, сунце почиње чешће да се појављује, дани постају дужи, температуре расту, а природа шаље прве знакове доласка прољећа.
Ипак, умјесто очекиваног таласа енергије, многи људи тада доживљавају супротно – осјећају умор, раздражљивост, пад концентрације и необјашњиву исцрпљеност.
Овај феномен није само субјективан осјећај. Љекари већ деценијама указују на то да комбинација биолошких и психолошких фактора, који се појављују на крају зиме, игра кључну улогу. У медицинским истраживањима ово се често описује као продужени ефекат сезонске депресије или тзв. "прољећни умор".
Главни разлог лежи у свјетлу. Током зимских мјесеци дани су краћи, а недостатак природног свјетла директно утиче на хемијске процесе у мозгу.
Када изложеност сунчевој свјетлости опадне, долази до смањења серотонина – неуротрансмитера који регулише расположење, мотивацију и осјећај задовољства. Истовремено, расте ниво мелатонина, хормона који контролише сан и изазива поспаност, указују истраживачи у раду за Неуросциенце.
Ове промјене утичу на унутрашњи биолошки сат, односно циркадијални ритам. Резултат су осјећај тромости, мањак енергије и потреба за дужим сном.
Због тога се код многих људи током зиме јавља стање познато као сезонски афективни поремећај, облик депресије директно повезан са промјенама годишњих доба.
Симптоми се могу појавити већ у јесен, али стручњаци примјећују да врхунац код великог броја људи долази у фебруару и марту.
Разлог је једноставан: тијело је мјесецима било изложено недостатку свјетла, физичке активности и витамина Д, што ствара својеврсни "биолошки дуг". Када вријеме почне да се мијења, организам још није стигао да се прилагоди новим условима.
Другим ријечима, природа улази у нову фазу, док наш организам и даље функционише по зимском режиму.
У том периоду често се јављају симптоми попут:
-израженог умора и недостатка енергије
-повећане потребе за сном
-слабије концентрације
-раздражљивости и промјенљивог расположења
-жеље за храном богатом угљеним хидратима
Све ово су класични знакови сезонске депресије или блажег облика тзв. "зимског блуза".
У европској медицини овај осјећај носи и посебан назив – прољећна летаргија. То је стање привременог умора и психичке исцрпљености које се јавља при прелазу из зиме у прољеће.
Тијело тада пролази кроз низ адаптација: хормони, крвни притисак и метаболизам почињу да се прилагођавају дужим данима и вишим температурама. Тај процес може изазвати осјећај исцрпљености док се организам не стабилизује, преноси Б92.
Један од разлога за конфузију јесте чињеница да лијепо вријеме не доноси моментално побољшање расположења.
Мозгу је потребно вријеме да обнови равнотежу између серотонина и мелатонина. Тек након неколико недјеља дужих и свјетлијих дана, ниво серотонина почиње да расте, што многи примјете као нагли повратак енергије и доброг расположења.
Због тога први прави топли дан у прољеће често дјелује готово еуфорично – јер се тада хемија мозга коначно враћа у равнотежу.
