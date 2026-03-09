Цијена нафте пала након састанка Г7

Извор:
СРНА
09.03.2026
21:41
Коментари:0
Цијене нафте пале су за десет одсто и крећу се испод 90 долара по барелу, након што су министри финансија Г7 саопштили да су спремни да пусте на тржиште нафту из стратешких резерви ако буде потребно, преноси "Трејдинг економикс".
Цијена нафте "брент" износи 89,5 долара по барелу, а америчке сирове нафте "ВТИ" 86 долара по барелу.
Свијет
Ердоган шаље упозорење Ирану
На цијене је утицала и изјава америчког предсједника Доналда Трампа да ће рат са Ираном бити кратак, чиме је сугерисао да неће бити потребан одговор Сједињених Држава у виду опсежног економског одговора.
Цијена нафте је раније порасла на 120 долара по барелу, што је највиши ниво од 2022. године, јер су главни произвођачи са Блиског истока почели да смањују производњу након поремећаја транспорта у Ормуском мореузу.
Тенис
Разбијено проклетство: Новак Ђоковић је на ово чекао од 2017.
Са значајно ограниченим саобраћајем танкера, неколико кључних произвођача, укључујућ Саудијску Арабију, Уједињене Арапске Емирате, Кувајт и Ирак, почело је да ограничава производњу јер се складишта брзо пуне.
Економија
58 мин1
Економија
4 ч0
Економија
6 ч0
Економија
7 ч1
Најновије
Најчитаније
22
26
22
22
22
12
21
58
21
55
Тренутно на програму