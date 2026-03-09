Logo
Цијена нафте пала након састанка Г7

Извор:

СРНА

09.03.2026

21:41

Цијена нафте пала након састанка Г7
Фото: Pixabay

Цијене нафте пале су за десет одсто и крећу се испод 90 долара по барелу, након што су министри финансија Г7 саопштили да су спремни да пусте на тржиште нафту из стратешких резерви ако буде потребно, преноси "Трејдинг економикс".

Цијена нафте "брент" износи 89,5 долара по барелу, а америчке сирове нафте "ВТИ" 86 долара по барелу.

Реџеп Тајип Ердоган

Свијет

Ердоган шаље упозорење Ирану

На цијене је утицала и изјава америчког предсједника Доналда Трампа да ће рат са Ираном бити кратак, чиме је сугерисао да неће бити потребан одговор Сједињених Држава у виду опсежног економског одговора.

Цијена нафте је раније порасла на 120 долара по барелу, што је највиши ниво од 2022. године, јер су главни произвођачи са Блиског истока почели да смањују производњу након поремећаја транспорта у Ормуском мореузу.

Новак Ђоковић

Тенис

Разбијено проклетство: Новак Ђоковић је на ово чекао од 2017.

Са значајно ограниченим саобраћајем танкера, неколико кључних произвођача, укључујућ Саудијску Арабију, Уједињене Арапске Емирате, Кувајт и Ирак, почело је да ограничава производњу јер се складишта брзо пуне.

