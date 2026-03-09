Logo
На неким пумпама у БиХ гориво јефтиније 40 фенинга него на другим

Аутор:

АТВ

09.03.2026

15:21

На неким пумпама у БиХ гориво јефтиније 40 фенинга него на другим

Цијене дизела на бензинским пумпама у Српској не престају да расту.

Наиме, како рат на Блиском истоку узима маха, тако расте и пометња на домаћем тржишту нафтних деривата, оличена у мијењању цијена малтене на дневном нивоу.

Поједини нафташи литар дизела већ су дигли на 2,9 КМ. На другим пумпама гориво још није достигло овај износ, али је питање дана, да не кажемо сата, када ће и они зарачунати нове, више цијене.

Тренутно, цијене дизела су поприлично различите од регије до регије, од града до града, од пумпе до пумпе… Та разлика иде и до 40 фенинга по литру…

Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске наглашавају да се цијена дизела креће у распону од 2,5 до 2,9 КМ.

"Поједине пумпе и даље продају старе залихе, тако да су и цијене на њима ниже. Оне које су почеле да набављају гориво по вишим цијенама, кориговали су навише и своје цијене. У сваком случају, поскупљења су извјесна и у наредном периоду, с обзиром на то да поскупљује нафта на свјетској берзи. Можемо очекивати да ће литар, веома брзо, на свим пумпама бити 3 КМ", кажу за "Српскаинфо" у овој групацији.

Подсјетимо, почетком марта, литар је у просјеку коштао 2,3 КМ.

То значи да је гориво, у међувремену, поскупило за 60 фенинга или око 25 одсто. Практично, за резервоар од 50 литара почетком мјесеца било је потребно 115 марака, а сада и више од 140 КМ.

