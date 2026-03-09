Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

Извор:
РТРС
09.03.2026
14:59
Коментари:0
Влада Републике Српске чини све што је у њеној моћи да олакша за грађане ситуацију око раста цијена горива, рекао је за РТРС министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
- Знамо да ми нисмо криви за ову ситуацију у којој се налазимо, али с обзиром да смо у њој, морамо наћи мјере како би смо на што лакши начин превазишли овај период, гдје сви рачунају да се то ријеши за двије до три седмице - рекао је Пуховац.
Каже да је најважније да се обезбиједе довољне количине горива за Републику Српску, с обзиром да је Србија забранила извоз нафтних деривата.
Друштво
Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено
- Ми то чинимо и сутра имамо састанак у 9 часова са Оптимa групом, као једним од највећих увозника и дистрибутера нафте нафтних деривата. Затим у 11 часова имаћемо састанак са другим дистрибутерима нафте и са њима ћемо разговарати како је најважније да обезбиједимо количине - истакао је Пуховац.
Нагласио је да око цијене неће моћи пуно да се учини.
- То је берзанска роба која иде горе или доле. Мислимо да када пређе 100 долара по барелу, да ће то бити цијена која ће бити преко 3 KM. Надам се само да ћемо успјети сутра да постигнемо неки договор, да имамо довољне количине и да не будемо у оскудици у моменту када цијене буду још више горе - навео је Пуховац.
Свијет
8 мин0
Сцена
23 мин0
БиХ
38 мин0
Свијет
58 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
3 ч26
Република Српска
4 ч0
Република Српска
21 ч7
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму