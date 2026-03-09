Logo
Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

РТРС

Нед Пуховац
Влада Републике Српске чини све што је у њеној моћи да олакша за грађане ситуацију око раста цијена горива, рекао је за РТРС министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.

- Знамо да ми нисмо криви за ову ситуацију у којој се налазимо, али с обзиром да смо у њој, морамо наћи мјере како би смо на што лакши начин превазишли овај период, гдје сви рачунају да се то ријеши за двије до три седмице - рекао је Пуховац.

Каже да је најважније да се обезбиједе довољне количине горива за Републику Српску, с обзиром да је Србија забранила извоз нафтних деривата.

Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

- Ми то чинимо и сутра имамо састанак у 9 часова са Оптимa групом, као једним од највећих увозника и дистрибутера нафте нафтних деривата. Затим у 11 часова имаћемо састанак са другим дистрибутерима нафте и са њима ћемо разговарати како је најважније да обезбиједимо количине - истакао је Пуховац.

Нагласио је да око цијене неће моћи пуно да се учини.

- То је берзанска роба која иде горе или доле. Мислимо да када пређе 100 долара по барелу, да ће то бити цијена која ће бити преко 3 KM. Надам се само да ћемо успјети сутра да постигнемо неки договор, да имамо довољне количине и да не будемо у оскудици у моменту када цијене буду још више горе - навео је Пуховац.

Нед Пуховац

