Минић: Превозници имају подршку Владе, блокаде би наштетиле привреди Српске

Аутор:

АТВ

09.03.2026

13:40

Коментари:

1
Минић: Превозници имају подршку Владе, блокаде би наштетиле привреди Српске
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са представницима Конзорцијума „Логистика БиХ“, Привредне коморе Републике Српске, Уније послодаваца Републике Српске и директорима предузећа „Спортек“ Котор Варош, Творница папира „Целекс“ Бањалука и „Колектор ЦЦЛ“ Лакташи.

На састанку је разговарано о начинима за превазилажење потешкоћа са којима се суочавају превозници из Републике Српске и БиХ, као и о посљедицама које би проузроковале евентуалне блокаде граничних прелаза на цјелокупну привреду.

Влада Српске на располагању превозницима

Минић поручио је да Влада Републике Српске стоји на располагању превозницима и да ће примијенити све механизме који су у њеној надлежности како би предузећа која се баве транспортом могла несметано да наставе са пословањем.

Додао је да су ресорна министарства спремна за разговоре и да ће бити партнери у рјешавању отворених питања, али да се морају активно укључити и заједничке институције БиХ.

Нагласио је да разумије проблеме са којима се суочавају превозници због услова Европске уније, али да би најављене блокаде граничних прелаза наштетиле привреди Републике Српске. Истакао је да превозници имају подршку Владе и да се морају што брже пронаћи рјешења.

Представници Конзорцијума "Логистика БиХ" захвалили су се премијеру Mинићу на конструктивном разговору и поручили да са колегама из региона покушавају доћи до рјешења за проблеме са којима се суочавају, али да им је потребна и институционална помоћ.

Представници предузећа, Уније послодаваца и Привредне коморе сагласни су да би обуставе превоза робе направиле огромне губитке и да је потребно хитно пронаћи рјешење како би сви наставили редовно да послују.

Састанку су присуствовали министри: привреде и предузетништва Раденко Бубић, саобраћаја и веза Зоран Стевановић и унутрашњих послова Жељко Будимир.

