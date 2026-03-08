Додик: Наше жене слободне, успјешне, одважне, лијепе, независне као и наша Република

Аутор:АТВ
Жене у Републици Српској су слободне, успјешне, одважне, лијепе, природне, независне као и Република, и треба да наставе да буду то што јесу, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а поводом Осмог марта Међународног дана жена.
- Шта су наше жене? Слободне, успјешне, одважне, лијепе, природне, независне као и наша Република. Драге жене, наставите да будете то што јесте, а ми ћемо наставити борбу да Републику Српску и даље красе те исте вриједности - нагласио је Додик.
Он је у видеу објављеном на друштвеној мрежи "Икс" пожелио женама сретан 8. март, Међународни дан жена.
