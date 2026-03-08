Logo
Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра

Аутор:

АТВ

08.03.2026

11:50

Вјерила се Јована Јеремић, показала какав је прстен добила од Тигра
Фото: Youtube/ screenshot

Водитељка Јована Јеремић већ неко вријеме ужива са боксером Милошем Стојковићем Тигром, а он је сада одлучио да њихов однос попне на виши ниво, те јој је ставио прстен на руку.

Јована се тим поводом огласила и открила детаље вјеридбе која, како објашњава, није класична.

Јована је истакла да поучена претходним искуствима, не вјерује у просидбе већ само у црквени брак.

– У вјеридбе, послије неколико које сам имала преживјела не вјерујем. Само у “ДА” пред Богом – рекла је Јована, па објаснила да јој је Тигар наручио посебан прстен.

– Прстен је рађен по узору на енглеску круну, тиару. Посебан, за краљицу – поносно је рекла водитељка за Блиц.

“Много ме је коштала прошла веза, надрљала сам у сваком смислу”

Водитељка Јована Јеремић често привлачи пажњу својим изјавама, а недавно је отворила душу, када је говорила о мушко-женским односима, бившим партнерима, али и новом дечку боксеру Милошу Стојановићу Тигру.

– Рекла сам да нећу о приватном животу, али први пут ми се скоро десило да упознам и сретнем неке мушкарце који су јавне личности прије мене. Значи сигурна сам ту да ће мој избор у будућности бити мушкарац који је име и презиме без Јоване Јеремић. За њега зна цијела Србија и без Јоване Јеремић. То је за мене спас. Сви други улазе у однос из користи. Е, не може, тога више нема. Зато и нећу да причам о томе прије брака. Поносна сам на себе што су моји избори дисциплиновани, доносила сам тешке одлуке, али породица ми је на првом мјесту. Ако видите да мушкарац за годину дана не прави праве потезе, немојте да губите вријеме. Годину дана је сасвим довољан период да се људи процјене. Ја сам млада била у браку, имам дијете, тренирам, да нисам водитељка радила бих у војсци или бих била спортиста, нема губљења времена. Дате један рок и исјечете, то је тако – причала је Јована, па наставила:

– Прави мушкарац неће дозволити да паднете у руке другом. До брака и трудноће нећу изговорити с ким сам. Много ме је коштала прошла веза, надрљала сам у сваком смислу. Сви су били сателити, јер ниједан није имао ту јачину да можда овог новог. Мој други супруг ће бити личност сам за себе, а не дечко Јоване Јеремић, јер многима је то једина функција у животу. Поред себе желим мушкарца који је успјешан као ја, сигурно се не бих удала за слијепца. Ја волим да миришем на Диор и да носим дијаманте. Ја сам све себи обезбиједила, ролекс, стан, ауто, мој нови мушкарац ће добити нову листу жеља – закључила је Јована.

Милош Стојковић Тигар

Јована Јеремић

vjeridba

pink

Коментари (0)
