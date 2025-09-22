Logo

Јована Јеремић се бори са озбиљним пороком, открила детаље

Јована Јеремић је позната као неко ко пази на своју линију, али и на своје здравље.

Међутим, водитељка је током протеклих мјесеци пролазила кроз пакао, те је почела да конзумира цигарете.

Међутим, Јована Јеремић је сада ријешила да пресјече и поново се врати свом здравом животу.

Јована је почела да пуши у тренуцима туге и стреса. Никада није била поборник дувана, али су је животне околности натјерале да направи тај компромис. Ипак, сада је јасно и гласно рекла да је пушење за њу прошлост и да улази у нови животни период током којег реже све навике које јој не причињавају задовољство - каже извор.

Инале, Јована Јеремћ је изгубила оца, који је мјесецима водио тешку борбу са опаком болешћу. Како сада тврди, највећим поразом сматра то што је дозволила да је отац види рањиву и што пред њим није успијела да остане јака.

- Умјесто ја њега да тешим, тешио је он мене! Ужас, била сам ужасна! Нисам могла да прихватим да је толико болестан и да ћу га изгубити, да ћу гледати како га губим! Знала сам да дођем у стан, уђем у каду и вриштим. Било је страшно. У тим тренуцима никог није било поред мене - присјећа се водитељка којој је отац оставио у аманет двије ствари:

- Рекао ми је да чувам Леу, и да нађем правог! И тако ће бити!

(телеграф)

Jovana Jeremić

