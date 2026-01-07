Патријарх Кирил: Русија представља цивилизацијску алтернативу Западу

Извор:
Патријарх московски и све Русије Кирил изјавио је данас да се Запад окренуо против Русије, јер она представља цивилизацијску алтернативу.
Истакао је да Русија чува вриједности које је Запад одбацио и наставља да одбацује, укључујући хришћанску вјеру.
- То се не дешава онако како је било у Совјетском Савезу, већ се вјера уклања из сфере јавног живота - рекао је патријарх Кирил.
Патријарх је рекао у божићном интервјуу за телевизију "Русија 1" да је Русија данас бранилац традиционалних вриједности које се тичу људске личности.
- Одбацујемо оно што се тренутно на Западу прихвата под слоганом "људских права", а што је заправо усмјерено на уништење људског морала - истакао је руски патријарх, пренијеле су РИА Новости.
