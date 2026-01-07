Logo
Large banner

Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Извор:

СРНА

07.01.2026

15:12

Коментари:

0
Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Потврђивање оптужнице против генерала ВРС Радислава Крстића од стране Суда БиХ на православни Божић је отворени удар на српски народ, хибридни прогон под плаштвом демократије и правде, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

Вулићева је осудила одлуку Суда БиХ да управо на православни Божић потврди оптужницу против генерала Крстића.

mark rute

Свијет

Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге

"Овакав потез представља политички чин и отворени удар на српски народ. Историја се понавља. 7. јануара 1942. године извршен је покољ над Србима, а данас, у 21. вијеку, свједочимо хибридном прогону под плаштом демократије и правде", истакла је Вулићева.

Према њеним ријечима, Србима се оптужнице пишу на највећи хришћански празник, Србима се суди без закона, на основу конструкција и рецидива глобалистичких структура, те дијела џелата из правосуђа, док се равноправност народа у БиХ користи као празна фраза.

Она је истакла да БиХ нема будућност док јој правосуђе служи као средство селективне правде, одстрела и политичког иживљавања над српским народом.

божица живковић рајилић

Република Српска

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Суд БиХ је данас, на православни Божић, потврдио оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.

Генерал Крстић у Естонију издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.

Подијели:

Таг:

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Република Српска

Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

2 ч

0
У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

Свијет

У Европи отказане стотине летова, блокиране пруге

2 ч

0
Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

Србија

Након исмијавања због славске трпезе, Марковићи Божић дочекали са осмијехом на лицу

2 ч

0
Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета

Свијет

Вашингтон упозорио министра полиције Венецуеле да може бити сљедећа мета

2 ч

0

Више из рубрике

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

Република Српска

Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ

2 ч

0
Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

Република Српска

Којић: Суд БиХ "снајперско гнијездо" из којег се најбоље пуца по Србима

2 ч

0
Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића

Република Српска

Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића

2 ч

0
Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

Република Српска

Цвијановић: Нека празник Христовог рођења донесе добро здравље, радост и благостање

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Оскрнављен православни крст у Копру

16

43

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

16

34

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

16

31

Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

16

24

Оружане снаге БиХ иду у Газу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner