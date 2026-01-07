Вулић: Отворени удар Суда БиХ на српски народ, историја се понавља

Извор:
СРНА
07.01.2026
15:12
Коментари:0
Потврђивање оптужнице против генерала ВРС Радислава Крстића од стране Суда БиХ на православни Божић је отворени удар на српски народ, хибридни прогон под плаштвом демократије и правде, изјавила је Срни шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Вулићева је осудила одлуку Суда БиХ да управо на православни Божић потврди оптужницу против генерала Крстића.
Свијет
Руте: Гренланд отворен за додатне америчке војне снаге
"Овакав потез представља политички чин и отворени удар на српски народ. Историја се понавља. 7. јануара 1942. године извршен је покољ над Србима, а данас, у 21. вијеку, свједочимо хибридном прогону под плаштом демократије и правде", истакла је Вулићева.
Према њеним ријечима, Србима се оптужнице пишу на највећи хришћански празник, Србима се суди без закона, на основу конструкција и рецидива глобалистичких структура, те дијела џелата из правосуђа, док се равноправност народа у БиХ користи као празна фраза.
Она је истакла да БиХ нема будућност док јој правосуђе служи као средство селективне правде, одстрела и политичког иживљавања над српским народом.
Република Српска
Рајилић: Политичко, а не правно дјеловање Суда БиХ
Суд БиХ је данас, на православни Божић, потврдио оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.
Генерал Крстић у Естонију издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму