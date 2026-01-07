Logo
Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића

Извор:

СРНА

07.01.2026

14:08

Суд БиХ на православни Божић потврдио оптужницу против генерала Крстића
Фото: Youtube screenshot/ Oslobodjenje

Суд БиХ је данас, на православни Божић, потврдио оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ која га као команданта Друге романијске моторизоване бригаде терети за напад на соколачко село Новосеоци, настањено Бошњацима.

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против генерала Крстића 29. децембра прошле године, којом га терети за наводни ратни злочин.

илу-снијег-лед-05012026

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Предсједник Борачке организације Источно Ново Сарајево Драгиша Тушевљак изјавио је тада Срни да је Тужилаштво БиХ подизањем оптужнице против генерала Крстића потврдило да се наставља хајка против српског народа.

- Српски генерали који су већ, нажалост, осуђивани мимо правде и права и који у бјелосвјетским казаматима проживљавају тешке тортуре, жртве су Тужилаштва БиХ које против њих неселективно подиже оптужнице, док са друге стране остају непроцесуирани многобројни тешки злочини над Србима у БиХ - рекао је Тушевљак.

Он је навео да су очигледно и даље на снази двоструки аршини правосуђа на нивоу БиХ.

Дрвар, Божић

БиХ

Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић оцијенила је да је оптужница Тужилаштва БиХ против генерала Радислава Крстића за наводни ратни злочин у Новосеоцима, политички мотивисана и да нема никакве везе са правом и правдом.

Оптужница се односи на дешавања са 21. на 22. септембар 1992. године на локацији Иван Поље.

Генерал Крстић пребачен је у априлу у Естонију, гдје је наставио да издржава затворску казну од 35 година на коју је осуђен у Хашком трибуналу.

Јованка Јолић

Србија

Тијело Јованке Јолић открили пролазници: Ово је узрок смрти

Крстић је ухапшен 2. децембра 1998. године, а дан касније је пребачен у Хашки трибунал. Генерал Крстић је више пута тражио да буде пуштен на слободу, јер је издржао двије трећине казне.

Radislav Krstić

Оптужница

