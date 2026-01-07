Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

Извор:
У Бањалуци ће сутра и у петак, 9. јануара пригодним манифестацијама бити обиљежен Дан Републике.
Програмом обиљежавања предвиђено је да сутра у 10.00 часова буду положени вијенци на гробљу Свети Пантелија, а у 11.00 часова на Тргу палих бораца НОР-а.
У 12.00 часова биће положени вијенци на Градском гробљу на Побрђу, те у 13.00 часова на Спомен-обиљежју 12 беба.
У 15.00 часова предвиђено је откривање Централног спомен-обиљежја борцима 1991-1995 на Тргу српских јунака, у 17.00 свечана академија у Спортској дворани "Борик", те у 18.00 часова свечани пријем у сједишту Владе Српске.
У петак, 9. јануара, у 9.00 часова биће служена литургија у Храму Христа Спаситеља, а у 12.00 часова свечани дефиле на Тргу Крајине.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
