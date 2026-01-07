Logo
Large banner

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

Извор:

АТВ

07.01.2026

11:35

Коментари:

0
Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија
Фото: Уступљена фотографија

У Бањалуци ће сутра и у петак, 9. јануара пригодним манифестацијама бити обиљежен Дан Републике.

Програмом обиљежавања предвиђено је да сутра у 10.00 часова буду положени вијенци на гробљу Свети Пантелија, а у 11.00 часова на Тргу палих бораца НОР-а.

У 12.00 часова биће положени вијенци на Градском гробљу на Побрђу, те у 13.00 часова на Спомен-обиљежју 12 беба.

У 15.00 часова предвиђено је откривање Централног спомен-обиљежја борцима 1991-1995 на Тргу српских јунака, у 17.00 свечана академија у Спортској дворани "Борик", те у 18.00 часова свечани пријем у сједишту Владе Српске.

У петак, 9. јануара, у 9.00 часова биће служена литургија у Храму Христа Спаситеља, а у 12.00 часова свечани дефиле на Тргу Крајине.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Пут, Пријечани

Република Српска

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

Подијели:

Таг:

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

Република Српска

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

16 мин

0
Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

Република Српска

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

30 мин

0
Мјерење водостаја ријеке

Србија

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

37 мин

0
Мачка пронађена након више од двије седмице

Друштво

Мачка пронађена након више од двије седмице

56 мин

0

Више из рубрике

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

Република Српска

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

16 мин

0
Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

Република Српска

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

30 мин

0
Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

Република Српска

Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

1 ч

0
Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

Република Српска

Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner