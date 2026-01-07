Logo
СРНА

07.01.2026

10:23

Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка
Фото: АТВ

Дан Републике Српске је подсјетник на историјску одлучност српског народа да сачува свој идентитет, слободу и право на постојање, а Република Српска резултат је историјске воље народа и гарант његовог опстанка на овим просторима, изјавио је Срни посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

"Морамо остати посвећени заштити уставне позиције Републике Српске и јачању њених институција, уз поштовање мира и стабилности. Зато је важно остати окупљен око Републике Српске, обиљежавати њен рођендан, присјетити се свих жртава које су дале своје животе или дијелове тијела да ми данас имамо слободу - Републику Српску", рекао је Којић.

Којић је поручио да је очување Републике Српске и њених уставних надлежности - завјет за све.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Policija Srbija

Хроника

Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

