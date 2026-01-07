Минић: Божић - подсјетник на непролазне вриједности

Извор:
СРНА
07.01.2026
09:16
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је у божићној честитки православним вјерницима да у духу традиције, у здрављу и радости буде прослављен празник који подсјећа на темељне и непролазне вриједности, оличене првенствено у снази породице, у народној саборности, слози и узајамном поштовању.
"Нека би Богомладенац Исус Христос оснажио све нас да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и наше Републике Српске", истакао је Минић.
Минић је честитку поводом празника Рођења Господа Исуса Христа упутио Његовој светости патријарху српском Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву и цјелокупном православном народу српском, као и свим другим православним вјерницима који га обиљежавају по јулијанском календару.
Са искреним жељама упућеним на добро, Минић је све поздравио вјековним поздравом: "Мир Божији, Христос се роди!".
Српска православна црква /СПЦ/ прославља Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
