Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Извор:
АТВ
07.01.2026
09:04
Коментари:0
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић упутила је, поводом празника Христовог рођења – Божића, честитку Његовој светости патријарху српском Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву и цјелокупном православном народу српском, као и свим православним вјерницима који празнују по Јулијанском календару.
"Божић као најрадоснији хришћански празник подсјећа нас на значај заједништва, породице и пријатељства, на слављење Христовог рођења као симбола новог почетка, наде и живота, уз поштовање наше вјековне традиције", истакла је Тришић Бабић у честитки.
У саопштењу из Кабинета предсједника Републике наводи се да је Тришић Бабић пожељела да овај сверадосни празник донесе здравље, мир, љубав и благостање у све домове, те да дух Божића ојача породичне вриједности, солидарност и хуманост.
"Поздрављам вас традиционалним хришћанским поздравом – Мир Божији, Христос се роди!", наводи се у честитки вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић.
Српска православна црква /СПЦ/ прославља Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
Божић се слави три дана, а вјерници се поздрављају са "Мир Божији - Христос се роди", уз отпоздрав "Ваистину се роди".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму