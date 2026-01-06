Модрича не заборавља Милана Јелића

Аутор:Божана Живановић
06.01.2026
19:23
Коментари:0
Деветнаести Дан Републике, Српска прославља без свог шестог предсједника Милана Јелића. Његов прерани одлазак осјетила је Српска, њене институције, родна Модрича, али највише породица. Најтеже је, не крије син Петар, баш у вријеме празника.
"Када треба да буде са породицом када се окупљамо заједно ту недостаје али шта да се ради живот је такав морамо да идемо даље знамо да би он тако желио", рекао је Петар Јелић.
Жељели би Модричани да је и данас с њима. Године пролазе, али Милана Јелића не заборављају. Док шетају тргом који носи његово име, причају да га памте прије свега као доброг човјека, који недостаје у сваком сегменту.
"Прави људи увијек недостају он је стварно био човјек и по и то кажем и оца му познам и дједа","Да је био доктор наука високи спортиста друштвен човјек, паметан човјек","Чула сам да је био много добар човјек да је хтио свијету да помогне да је штета што је умро да није умро он би много штошта промијенио у Модричи","У много случајева да, у много случајева недостаје много је урадио за кратко вријеме", казали су Модричани.
Напустио нас је 2007. у 52. години живота. Због свега што је учинио остаће запамћен у историји Српске и дио колективног идентитета.
"Он је човјек који је дефинитивно својим залагањем знао желио чувао и волио институције Републике Српске и који је својеврсни интерес подредио једном општем колективном добру", истакао је министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.
Милан Јелић преминуо је 30. септембра 2007. године од посљедица срчаног удара. Функцију предсједника Републике Српске обављао је од октобра 2006 године.
