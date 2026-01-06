Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

06.01.2026
17:32
Коментари:7
Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер честитао је свим православним вјерницима Бадње вече и предстојећи Божић на српском језику.
"Мир Божији, Христос се роди ", поручио је Благојевић.
Благојевић је потом наставио обраћање на енглеском језику, те додао да му је велико задовољство што је баш на Бадње вече у Бањалуци.
"Молимо се за мир, српски народ и лидера СНСД-а Милорада Додика, који се жртвовао за народ Српске. Али данас нећемо о политици, то остављамо за други дан, данас величамо Бога и требамо да будемо захвални на свему што имамо", каже Благојевић.
Благојевић је присуствовао богослужењу и налагању Бадњака, заједно са Џозефом Шмитом, америчким адвокатом и бившим генералним инспектор, Министарства одбране Сједињених Америчких Држава.
