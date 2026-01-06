Logo
Large banner

Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

06.01.2026

17:32

Коментари:

7
Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић
Фото: АТВ

Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер честитао је свим православним вјерницима Бадње вече и предстојећи Божић на српском језику.

Бадње вече у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

"Мир Божији, Христос се роди ", поручио је Благојевић.

Благојевић је потом наставио обраћање на енглеском језику, те додао да му је велико задовољство што је баш на Бадње вече у Бањалуци.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности

"Молимо се за мир, српски народ и лидера СНСД-а Милорада Додика, који се жртвовао за народ Српске. Али данас нећемо о политици, то остављамо за други дан, данас величамо Бога и требамо да будемо захвални на свему што имамо", каже Благојевић.

Благојевић је присуствовао богослужењу и налагању Бадњака, заједно са Џозефом Шмитом, америчким адвокатом и бившим генералним инспектор, Министарства одбране Сједињених Америчких Држава.

Подијели:

Тагови:

Род Благојевић

Бадње вече

Коментари (7)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Регион

Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

2 ч

0
Бадњачићи

Занимљивости

Ако данас поједете ову биљку, цијеле године ћете имати новца

2 ч

0
Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности

Република Српска

Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Производићемо оружје брже

2 ч

0

Више из рубрике

Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности

Република Српска

Додик: Божић - празник окупљања, мира и стабилности

2 ч

0
Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

Република Српска

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

3 ч

0
Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Република Српска

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

5 ч

3
Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

Република Српска

Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

5 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

58

Медведев честитао Божић уз поруку на енглеском језику

19

41

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

19

39

Није крај падавинама, стижу нове

19

34

Познато стање повреде Николе Јокића

19

29

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner