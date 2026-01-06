Logo
Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Извор:

Телеграф

06.01.2026

17:25

Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3,1 степен Рихтерове скале забиљежен је 11 километара југоисточно од Сења у уторак у 15.36 сати, саопштено је из Сеизмолошке службе РХ.

Интензитет у епицентру процијењен је на 4 степен ЕМС љествице, додали су сеизмолози, преноси Вечерњи лист.

Бадњачићи

Занимљивости

Ако данас поједете ову биљку, цијеле године ћете имати новца

Како су саопштили из Управе Цивилне заштите, Жупанијски центар 112 Госпић примио је двије дојаве које су се односиле на потрес.

Огласио се и ЕМСЦ који је такође пријавио потрес.

"Тутњава се чула као удар грома"; "кратко, али се доста осјетило", неки су од коментара.

Земљотрес

Хрватска

