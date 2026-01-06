Земљотрес у Хрватској: ''Чула се тутњава као удар грома''

Извор:
Земљотрес магнитуде 3,1 степен Рихтерове скале забиљежен је 11 километара југоисточно од Сења у уторак у 15.36 сати, саопштено је из Сеизмолошке службе РХ.
Интензитет у епицентру процијењен је на 4 степен ЕМС љествице, додали су сеизмолози, преноси Вечерњи лист.
Како су саопштили из Управе Цивилне заштите, Жупанијски центар 112 Госпић примио је двије дојаве које су се односиле на потрес.
Огласио се и ЕМСЦ који је такође пријавио потрес.
"Тутњава се чула као удар грома"; "кратко, али се доста осјетило", неки су од коментара.
