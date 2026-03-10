Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом

Аутор:АТВ
10.03.2026
22:50
Коментари:0
У Вишем јавном тужилаштву у Смедереву саслушана су двојица осумњичених да су 27. фебруара упали у кућу једне старије жене са намјером да је опљачкају, везали је и нанијели јој тешке тјелесне повреде.
Они се терете за разбојништво, а због сумње да им је помагала саслушана је и С.Н. (26) из Смедерева.
"Осумњиченима се ставља на терет да су након вишедневних припрема и осматрања куће у којој живи оштећена, дана 27.2.2026. године, најприје искључили струју у кући оштећене, затим обили врата и ушли унутра, оборили и везали оштећену, којом приликом је оштећена задобила тешке тјелесне повреде, међутим како нису пронашли новац, напустили су лице мјеста. Осумњичени И.М. и А.В. су се приликом саслушања користили својим законским правом да не износе одбрану, док је осумњичена С.Н. изнијела одбрану", саопштило је тужилаштво.
Након саслушања осумњиченима И.М. и А.В. је на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Смедереву судија за претходни поступак Вишег суда у Смедереву одредио притвор, зато што постоје околности које указују да ће ометати поступак утицањем на свједоке, као и због узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
У предстојећој истрази тужилаштво ће испитати свједоке, предузети неопходна вјештачења и све друге доказне радње у циљу утврђивања комплетног чињеничног стања, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
