Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи

У Полицијској управи у Врању данас око 15 .30 пријављена је саобраћајна несрећа у којој је страдао мотоциклиста рођен 1995. године.
Према за сада познатим информацијама он је управљао мотоциклом у Пржарској улици и изгубио контролу из непознатих разлога и ударио у дрвену бандеру.
Хитна помоћ је убрзо стигла, али је човјек подлегао повредама, преноси Телеграф.
