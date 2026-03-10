Logo
Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи

АТВ

10.03.2026

19:34

Мотоцикл мотор вожња пут
Фото: Guduru Ajay bhargav/Pexels

У Полицијској управи у Врању данас око 15 .30 пријављена је саобраћајна несрећа у којој је страдао мотоциклиста рођен 1995. године.

Према за сада познатим информацијама он је управљао мотоциклом у Пржарској улици и изгубио контролу из непознатих разлога и ударио у дрвену бандеру.

Влада Републике Српске

Република Српска

Република Српска јача међународни утицај оснивањем Канцеларије за сарадњу

Хитна помоћ је убрзо стигла, али је човјек подлегао повредама, преноси Телеграф.

погинуо мотоциклиста

Коментари (0)
