Српска има довољно горива: Влада ограничава марже да спријечи раст цијена

Аутор:Маријана Ивељић
10.03.2026
19:31
Коментари:0
Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров и министар спољних послова Уједињених Арапских Емирата Абдулах бин Зајед разговарали су о ситуацији око Ирана и заложили се за хитне кораке ради деескалације војних дејстава, саопштило је Министарство спољних послова Русије.
Двојица министара дубоко су забринута због развоја ситуације и указују на неопходност обуставе напада који доводе до цивилних жртава и наношења штете цивилној инфраструктури, како у арапским земљама Персијског залива, тако и у Ирану.
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да се након састанка са шефицом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен сложио да транзит нафте кроз нафтовод Дружба преко Украјине мора да буде настављен. Фицо је поздравио спремност ЕУ да пружи техничку и финансијску помоћ за поправке нафтовода, чији је проток руске нафте ка Словачкој и Мађарској обустављен од краја јануара због оштећења.
Саудијски Арамко, највећи свјетски извозник нафте, упозорио је да би могло доћи до катастрофалних посљедица по свјетско тржиште нафте уколико рат у Ирану настави да омета приступ Хормушком мореузу – кључној рути за транспорт енергената. Осим поремећаја у поморском саобраћају и сектору осигурања, наставак прекида могао би се проширити и угрозити авио-саобраћај, пољопривреду, аутомобилску и друге индустрије, изјавио је извршни директор Арамка Амин Насер.
Код нас неће бити проблема. Има залиха нафте и нафтних деривата, а Влада РС ће на сљедећој сједници донијети уредбу о ограничењу марже, рекао је Нед Пуховац, министар трговине и туризма РС, након састанка са дистрибутерима и трговцима нафтних деривата.
На мети институција биће трговци. Не смије бити наглог скока цијена производа због поскупљења горива, упозорава министар трговине. Већ на сљедећој сједници Владе на сто пред министре доћи ће Уредба о ограничењу маржи због раста цијена производа праћеног поскупљењем горива.
„Да се ради једна Уредба о ограничењу маржи за трговце. С обзиром на то да се ту ради о нечему што је било прије пар година, поново ћемо је увести, с обзиром на то да видимо на који начин трговци реагују на ово поскупљење горива, иако између 2 и 2,5 одсто од укупне цијене коштања неког производа иде на гориво, тако да ћемо то за једно 10 дана завршити“, рекао је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
Оно што охрабрује је да Република Српска има довољно горива. Неће бити проблема са залихама. Тржиште нафте и нафтних деривата у Републици Српској је за сада стабилно. Међутим, има потешкоћа са даљим снабдијевањем. На цијену је тренутно тешко утицати.
„Оно на шта тренутно не можемо утицати је раст цијена, али ако узмемо тржишта у окружењу, видјећемо да су њихова тржишта далеко од нас, бар по цјеновном аспекту. У овом тренутку тешко је причати, будући да је набавка константна и имате велике осцилације, односно велики раст цијена, зато у овом тренутку имате велике разлике по бензинским пумпама од 0,30 фенинга по литру деривата. Имамо дизел на појединим пумпама 2,50, а он иде и до 3 КМ на одређеним пумпама“, истакао је предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске Ђорђе Савић.
Иако је Србија забранила извоз горива, Република Српска ће превазићи тај проценат од 20 одсто нафте која се увози из Србије.
„Осталих 80 одсто нам долази из Хрватске, Словеније и Мађарске, тако да тих 20 одсто ми у овом моменту можемо некако да истрпимо“, додао је Пуховац.
Пољопривредници не треба да брину. За њих су обезбијеђене довољне количине горива. Министар им упућује апел да не иду сви одједном на пумпе, да не би дошло до исцрпљења резерви, него да иду сукцесивно, а сви ће добити онолико колико им је прописано.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
