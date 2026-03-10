О чему је Путин разговарао са предсједником Ирана

10.03.2026
Предсједник Русије Владимир Путин обавио је телефонски разговор са предсједником Ирана Масудом Пезешкијаном, саопштио је Кремљ.
Како се наводи у саопштењу, предсједници су наставили разговор о ситуацији на Блиском истоку у контексту израелско-америчке агресије против Ирана.
"Руски предсједник потврдио је свој принципијелни став у корист што брже деескалације сукоба и његовог рjешавања политичким средствима", наводи се.
Пезешкијан је, са своје стране, захвалио Русији на подршци, посебно на пружању хуманитарне помоћи Ирану.
Лидери су већ разговарали прошле недјеље, када је руски предсједник изразио најдубље саучешће због убиства врховног вође Исламске Републике Иран ајатолаха Сеједа Алија Хамнеија.
