Logo
Large banner

О чему је Путин разговарао са предсједником Ирана

10.03.2026

18:23

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Предсједник Русије Владимир Путин обавио је телефонски разговор са предсједником Ирана Масудом Пезешкијаном, саопштио је Кремљ.

Како се наводи у саопштењу, предсједници су наставили разговор о ситуацији на Блиском истоку у контексту израелско-америчке агресије против Ирана.

"Руски предсједник потврдио је свој принципијелни став у корист што брже деескалације сукоба и његовог рjешавања политичким средствима", наводи се.

Ибрахим Чоло

Остали спортови

ММА борац Ибрахим Чоло погинуо у језивој несрећи

Пезешкијан је, са своје стране, захвалио Русији на подршци, посебно на пружању хуманитарне помоћи Ирану.

Лидери су већ разговарали прошле недјеље, када је руски предсједник изразио најдубље саучешће због убиства врховног вође Исламске Републике Иран ајатолаха Сеједа Алија Хамнеија.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Израел Иран

Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Почео претрес Епстиновог ранча у Новом Мексику: За имање се везују сабласне приче

2 ч

0
Незгода у лифту

Свијет

Мушкарац хтио да изађе из лифта, па једва преживио (ВИДЕО)

3 ч

0
Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот

Свијет

Ученица избодена на аутобуској станици: Љекари се боре за њен живот

3 ч

0
Киша

Свијет

Пријети црна киша натопљена нафтом: СЗО издала хитно упозорење грађанима

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner