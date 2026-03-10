Logo
Large banner

Република Српска јача међународни утицај оснивањем Канцеларије за сарадњу

Аутор:

Бранка Дакић

10.03.2026

19:32

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Унапређење међународне сарадње и заштита политичких, економских и културних интереса Републике Српске - то је циљ оснивања Канцеларије за међународну сарадњу. Замишљено је да дјелује у оквиру Владе Српске.

„Канцеларија ће имати и улогу координације свих институција на пољу међународне сарадње. Оснивањем ове Канцеларије се настоји унаприједити сваки вид и сваки акцент међународне сарадње, да се дефинишу дугорочне стратегије на међународном плану и ојача глобална позиција Републике Српске на међународном нивоу“, објаснио је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић.

Српска је у посљедње вријеме на међународном плану остварила значајан искорак. Све је више земаља са којима сарађује, тако да је оснивање поменуте Канцеларије од великог значаја, став је аналитичара.

„Република Српска користи максимално капацитет који јој је на располагању, у складу са Уставом. Оснивање ове једне канцеларије треба све то да обједини. Та сарадња није искључиво када неко из Републике Српске оде негдје, могли смо да видимо да многи данас долазе у Републику Српску, да су отворени за сарадњу. Мени је жао што неки у БиХ то другачије виде, али Република Српска има могућност и право да то ради“, нагласио је Центар за међународне и безбједносне студије Бојан Шолаја.

А, засметало је то политичарима и јавности у Сарајеву. Већ су се жалили како се овим крши Устав БиХ. Демантују их правници из Бањалуке. Огњен Тадић подсјећа да Устав јасно прописује да сваки ентитет може склапати споразуме са државама и међународним организацијама уз сагласност Парламентарне скупштине. А Парламентарна скупштина може законом предвидјети да за одређене врсте споразума таква сагласност није потребна.

„Напади из политичког Сарајева на Канцеларију за међународну сарадњу Републике Српске су напади на Дејтонски мировни споразум и покушај да се Република Српска спријечи у остваривању њених надлежности које има и по Уставу БиХ и по Уставу Републике Српске“, истакао је правник Огњен Тадић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

saradnja

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језиви детаљи двоструког убиства у Хрватској: Металним предметом убио мајку и баку

Регион

Језиви детаљи двоструког убиства у Хрватској: Металним предметом убио мајку и баку

1 ч

0
Прослава 8. марта

Република Српска

Додик на прослави 8. марта запјевао велики хит Мирослава Илића

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска држи ситуацију под контролом

1 ч

5
Још један рекорд Николе Јокића

Кошарка

Још један рекорд Николе Јокића

1 ч

0

Више из рубрике

Прослава 8. марта

Република Српска

Додик на прослави 8. марта запјевао велики хит Мирослава Илића

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска држи ситуацију под контролом

1 ч

5
Горан Селак

Република Српска

Мијења се обрачун пензија за затворске полицајце

1 ч

2
Златан Клокић

Република Српска

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner