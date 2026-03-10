Република Српска јача међународни утицај оснивањем Канцеларије за сарадњу

Аутор:Бранка Дакић
10.03.2026
19:32
Унапређење међународне сарадње и заштита политичких, економских и културних интереса Републике Српске - то је циљ оснивања Канцеларије за међународну сарадњу. Замишљено је да дјелује у оквиру Владе Српске.
„Канцеларија ће имати и улогу координације свих институција на пољу међународне сарадње. Оснивањем ове Канцеларије се настоји унаприједити сваки вид и сваки акцент међународне сарадње, да се дефинишу дугорочне стратегије на међународном плану и ојача глобална позиција Републике Српске на међународном нивоу“, објаснио је министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић.
Српска је у посљедње вријеме на међународном плану остварила значајан искорак. Све је више земаља са којима сарађује, тако да је оснивање поменуте Канцеларије од великог значаја, став је аналитичара.
„Република Српска користи максимално капацитет који јој је на располагању, у складу са Уставом. Оснивање ове једне канцеларије треба све то да обједини. Та сарадња није искључиво када неко из Републике Српске оде негдје, могли смо да видимо да многи данас долазе у Републику Српску, да су отворени за сарадњу. Мени је жао што неки у БиХ то другачије виде, али Република Српска има могућност и право да то ради“, нагласио је Центар за међународне и безбједносне студије Бојан Шолаја.
А, засметало је то политичарима и јавности у Сарајеву. Већ су се жалили како се овим крши Устав БиХ. Демантују их правници из Бањалуке. Огњен Тадић подсјећа да Устав јасно прописује да сваки ентитет може склапати споразуме са државама и међународним организацијама уз сагласност Парламентарне скупштине. А Парламентарна скупштина може законом предвидјети да за одређене врсте споразума таква сагласност није потребна.
„Напади из политичког Сарајева на Канцеларију за међународну сарадњу Републике Српске су напади на Дејтонски мировни споразум и покушај да се Република Српска спријечи у остваривању њених надлежности које има и по Уставу БиХ и по Уставу Републике Српске“, истакао је правник Огњен Тадић.
