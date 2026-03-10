Logo
Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

Аутор:

АТВ

10.03.2026

17:44

Златан Клокић
Фото: Уступљена фотографија

Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић посјетио је у Риму Конфедерацију европских асоцијација послодаваца и професионалаца (Confederazione AEPI), гдје је разговарао са предсједником ове организације др. Мином Диноијем.

Током састанка разговарано је о могућностима повезивања привредника из Републике Српске и инвеститора из Италије, с циљем унапређења економске сарадње и повећања спољнотрговинске размјене.

Динои је истакао да је фокус рада Конфедерације интернационализација малих и средњих предузећа из Италије, као и подршка инвестицијама изван те земље, те додао да већ постоји неколико компанија заинтересованих за тржиште Републике Српске.

Клокић је том приликом упознао саговорника са повољним условима пословања у Републици Српској, као и са подршком коју страни инвеститори имају приликом инвестирања.

Хроника

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

Он је предложио и организовање посјете привредне делегације из Републике Српске Риму, како би започели директни разговори компанија о конкретним могућностима сарадње.

Конфедерација АЕПИ дјелује као кровна организација малих и средњих предузећа и окупља око 40 придружених удружења, представљајући приближно 160.000 предузећа и око 50.000 професионалаца. Фокус њеног рада је на практичној подршци привреди, утицају на економске политике и јачању улоге у националној и међународној економији

Златан Клокић

Република Српска

