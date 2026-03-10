Logo
Има ли довољно горива у Српској? Ево шта каже министар

Аутор:

АТВ

10.03.2026

12:38

Коментари:

5
Има ли довољно горива у Српској? Ево шта каже министар
Фото: АТВ

Република Српска има довољно горива и неће бити проблема са залихама, рекао је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.

Он је рекао да "цијену диктира тржиште", те да ће на сљедећој сједници бити Уредба о ограничењу маржи.

"Владе ће на сљедећој сједници донијети једну Уредбу о ограничену марже, то је она иста која је важила до сада, само ћемо је мало побољшати да би могли да испратимо све токове који се дешавају на бензинским пумпама", каже Пухоца.

Инспекцијски надзор на пумпама

"Инспекцијски надзор је од прошле недјеље на пумпама и видјели смо да ту има неких мањих проблема. Данас само у разговору смо схватили да и они који дистрибуирају гориво, имају проблема и у фенинг могу да буду кажњени", рекао је министар.

Што се тиче пољопривредника, Пуховац каже да је и за њих обезбијеђена довољна количина горива.

"Не треба да одмах иду сви на пумпе и наспу гориво, јер то исцрпљује залихе".

Он је рекао да се ради и Уредба о ограничењу маржи за трговце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Цијене горива

Нед Пуховац

Влада Републике Српске

