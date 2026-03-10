Logo
Мађарски министар нагласио да је Српска значајан фактор: Ковачевић и Тришић Бабић са Сијартом

АТВ

10.03.2026

10:02

Мађарски министар нагласио да је Српска значајан фактор: Ковачевић и Тришић Бабић са Сијартом
Фото: X

Ана Тришић Бабић и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић срели су се данас на отварању "Балкан форума" у Будимпешти са министром иностраних послова Мађарске и великим пријатељем Републике Српске Петером Сијартом.

Ковачевић је рекао да је Сијарто том приликом још једном нагласио да је Република Српска значајан фактор у нашем региону, који заслужује поштовање и са којим Мађарска планира додатно продубити сарадњу.

"Тришић Бабић и ја смо Сијарту и Влади Мађарске на челу са премијером Орбаном пренијели поздраве предсједника /Милорада/ Додика и пожељели им сваки успјех, уз обострано увјерење да ће наша сарадња у будућности бити још свеобухватнија", навео је Ковачевић на "Иксу".

У Будимпешти се тренутно одржава конференција "Балкан форум", у организацији Мађарског института за међународну сарадњу.

"Ана Тришић Бабић ће данас учествовати на панел дискусији о теми 'Изградња стабилног и сигурног региона кроз стратешку повезаност', док ћу ја говорити о теми 'Породица, миграције и путеви ка отпорној будућности'", објавио је Ковачевић на "Иксу".

