Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

Извор:

СРНА

10.03.2026

10:52

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да је у припреми приједлог за повећање годишње накнаде за јавне путеве.

Он је рекао да накнаде за јавне путеве нису повећаване више од 10 година.

- Из тог разлога прићи ће се њиховој рационализацији, па ћемо видјети која ће верзија бити коначна - рекао је Стевановић у Бањалуци, одговарајући на питање да ли се припрема повећање ове накнаде и за које категорије возила.

registracija

naknada

поскупљење

