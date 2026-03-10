Поскупљује регистрација: Припрема се повећање годишње накнаде за јавне путеве

Извор:
СРНА
10.03.2026
10:52
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да је у припреми приједлог за повећање годишње накнаде за јавне путеве.
Он је рекао да накнаде за јавне путеве нису повећаване више од 10 година.
- Из тог разлога прићи ће се њиховој рационализацији, па ћемо видјети која ће верзија бити коначна - рекао је Стевановић у Бањалуци, одговарајући на питање да ли се припрема повећање ове накнаде и за које категорије возила.
