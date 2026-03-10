Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

Аутор:АТВ
10.03.2026
11:48
Коментари:0
Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да ће свакој арапској или европској земљи која протјера израелске и америчке амбасадоре са своје територије бити одобрена "потпуна слобода и овлаштење" за пролазак кроз Хормушки мореуз.
Хормушки мореуз, смјештен између Ирана те Уједињених Арапских Емирата и Омана, служи као главна капија за извоз нафте из Перзијског залива.
Отприлике петина свјетске нафте која се транспортује морем пролази кроз овај уски водени пут, што га чини једном од најважнијих тачака за глобално енергетско тржиште. Свака пријетња или ограничење у овом мореузу изазива велику забринутост и потресе на берзама.
Овакав потез се тумачи као дио ширих напора Техерана да изврши притисак на владе да заузму политички став против САД и Израела, усред ескалације сукоба који је регион увукао у ширу конфронтацију.
У одвојеном саопштењу ИРГЦ је поручио да ће они одредити крај рата, одговарајући тако на тврдње америчког предсједника Доналда Трампа да би се сукоб могао ускоро завршити.
"Ми смо ти који ће одредити крај рата", наглашено је у саопштењу иранске гарде.
Најновије тензије долазе усред ширења сукоба између Ирана и Сједињених Америчких Држава, а након покретања америчких и израелских војних операција против иранских циљева.
Предсједник Трамп је описао ову кампању као неопходну за уништавање иранских ракетних капацитета и беспилотних летјелица, тврдећи да је Техеран припремао нападе широм Блиског истока.
Трамп је обећао наставак војног притиска све док Иран не буде потпуно поражен, иако је сугерисао да би рат могао бити релативно кратак уколико иранско руководство падне или затражи прекид ватре.
