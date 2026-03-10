Logo
Large banner

Баба Ванга и Нострадамус дали исто "предвиђање" за 2026: Ухватиће вас језа кад чујете ове ријечи

Извор:

Телеграф

10.03.2026

12:24

Коментари:

0
Баба Ванга и Нострадамус дали исто "предвиђање" за 2026: Ухватиће вас језа кад чујете ове ријечи
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Две личности које се кроз историју повезују са “предвиђањима догађаја у свијету” - Баба Ванга и Нострадамус - изнова привлаче пажњу јавности.

Наиме, у јеку глобалних тензија, сукоба у Украјини и на Блиском истоку, као и растућих страхова од могућег трећег свјетског рата, многи се поново окрећу њиховим загонетним записима и изјавама.

"Необично прецизан"

Сада се појављују тврдње да су Баба Ванга и Нострадамус дали исто застрашујуће “предвиђање” за 2026. годину, преноси ЛадБибле.

Као што је познато, француски астролог и љекар написао је књигу “Лес Пропхéтиес” која садржи стихове с његовим “предвиђањима”, а многи сматрају да су нека од њих “необично прецизна”.

Putin Tramp

Свијет

Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?

С друге стране, иако је преминула 1996. године, “предвиђања“ Баба Ванге, често криптична и отворена за различита тумачења, и даље не престају да интригирају јавност.

Према тумачењима њихових записа и изјава, обоје су “предвидели” могућу “глобалну” или “велику војну ескалацију” у 2026. години.

Нострадамус

Нострадамус је, према вјеровању сљедбеника, тако нешто “предвидео” у једном од својих стихова: “Седам мјесеци велики рат, људи мртви / Руен, Евре, краљ неће погријешити“.

nostradamus pixabay нострадамус
nostradamus pixabay нострадамус

Они сматрају да би се ово могло повезати с тренутним сукобима на Блиском истоку, а интерпретација се ослања на претходну фразу: “У два града биће куге каква никада раније није виђена“.

Треба истаћи да су слична тумачења раније доводила у везу овај стих са историјским догађајима, попут бацања атомски бомби на Хирошиму и Нагасаки.

Баба Ванга

Баба Ванга, према тумачењу њених сљедбеника, говорила је о "великом глобалном сукобу" који би могао да "укључи најмоћније државе" и упозорила да планета Земља можда никада неће заиста упознати мир.

Поштоваоци слијепе бугарске мистичарке вјерују да је “предвидјела” могућу ескалацију тензија између великих свјетских сила, током 2026, затим потенцијалну кинеску акцију око Тајвана, али и могући директан сукоб између Русије и САД.

Њени сљедбеници истичу да се нека од ових “предвиђања” могу повезати са актуелном ситуацијом на Блиском истоку, односно ратом у Ирану.

Не постоје потврђени докази

Иако се тумаче као “упозорења”, научници и стручњаци за историју и геополитику упозоравају да су текстови и изјаве Нострадамуса и Баба Ванге често нејасни и симболични.

То значи да се њихове ријечи лако могу тумачити на више начина и да не постоје потврђени докази да су предвидјели конкретне догађаје у данашњем свијету.

Ипак, за многе људе, ова “предвиђања” остају интригантна и изазивају размишљање о могућим глобалним опасностима у 21. вијеку.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

baba vanga

Nostradamus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

Србија

Баба Марта се враћа на велика врата: Тачно овог датума стиже снажан хладни фронт

16 ч

0
Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац

Сцена

Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац

1 мј

0
Све се мијења: Ако је Баба Ванга била у праву, свијет више неће бити исти

Занимљивости

Све се мијења: Ако је Баба Ванга била у праву, свијет више неће бити исти

2 мј

0
Баба Ванга је предвидјела велики успјех за ова четири знака у 2025. години

Занимљивости

Баба Ванга је предвидјела велики успјех за ова четири знака у 2025. години

8 мј

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Са овим знаковима је најтеже сарађивати

7 ч

0
Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

Занимљивости

Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

17 ч

0
Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

Занимљивости

Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

19 ч

0
Чистач

Занимљивости

Освојио богатство на лутрији, а данас ради као ђубретар - открио шта је урадио са парама

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

53

Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

14

35

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

14

32

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

14

14

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

13

56

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner