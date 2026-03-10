Баба Ванга и Нострадамус дали исто "предвиђање" за 2026: Ухватиће вас језа кад чујете ове ријечи

Извор:
Телеграф
10.03.2026
12:24
Коментари:0
Две личности које се кроз историју повезују са “предвиђањима догађаја у свијету” - Баба Ванга и Нострадамус - изнова привлаче пажњу јавности.
Наиме, у јеку глобалних тензија, сукоба у Украјини и на Блиском истоку, као и растућих страхова од могућег трећег свјетског рата, многи се поново окрећу њиховим загонетним записима и изјавама.
Сада се појављују тврдње да су Баба Ванга и Нострадамус дали исто застрашујуће “предвиђање” за 2026. годину, преноси ЛадБибле.
Као што је познато, француски астролог и љекар написао је књигу “Лес Пропхéтиес” која садржи стихове с његовим “предвиђањима”, а многи сматрају да су нека од њих “необично прецизна”.
Свијет
Трамп након разговора с Путином укида санкције Русији?
С друге стране, иако је преминула 1996. године, “предвиђања“ Баба Ванге, често криптична и отворена за различита тумачења, и даље не престају да интригирају јавност.
Према тумачењима њихових записа и изјава, обоје су “предвидели” могућу “глобалну” или “велику војну ескалацију” у 2026. години.
Нострадамус је, према вјеровању сљедбеника, тако нешто “предвидео” у једном од својих стихова: “Седам мјесеци велики рат, људи мртви / Руен, Евре, краљ неће погријешити“.
Они сматрају да би се ово могло повезати с тренутним сукобима на Блиском истоку, а интерпретација се ослања на претходну фразу: “У два града биће куге каква никада раније није виђена“.
Треба истаћи да су слична тумачења раније доводила у везу овај стих са историјским догађајима, попут бацања атомски бомби на Хирошиму и Нагасаки.
Баба Ванга, према тумачењу њених сљедбеника, говорила је о "великом глобалном сукобу" који би могао да "укључи најмоћније државе" и упозорила да планета Земља можда никада неће заиста упознати мир.
Поштоваоци слијепе бугарске мистичарке вјерују да је “предвидјела” могућу ескалацију тензија између великих свјетских сила, током 2026, затим потенцијалну кинеску акцију око Тајвана, али и могући директан сукоб између Русије и САД.
Њени сљедбеници истичу да се нека од ових “предвиђања” могу повезати са актуелном ситуацијом на Блиском истоку, односно ратом у Ирану.
Иако се тумаче као “упозорења”, научници и стручњаци за историју и геополитику упозоравају да су текстови и изјаве Нострадамуса и Баба Ванге често нејасни и симболични.
То значи да се њихове ријечи лако могу тумачити на више начина и да не постоје потврђени докази да су предвидјели конкретне догађаје у данашњем свијету.
Ипак, за многе људе, ова “предвиђања” остају интригантна и изазивају размишљање о могућим глобалним опасностима у 21. вијеку.
(Телеграф)
Србија
16 ч0
Сцена
1 мј0
Занимљивости
2 мј0
Занимљивости
8 мј0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
14
53
14
35
14
32
14
14
13
56
Тренутно на програму