Све се мијења: Ако је Баба Ванга била у праву, свијет више неће бити исти

Разлог је једноставан - према тумачењима њених сљедбеника, до испуњења једног од њених посљедњих пророчанстава остало је још свега неколико дана.

Већ се спекулише не само о томе шта би могло да се догоди, већ и гдје би се тај догађај могао одиграти.

Пророчанство за 2025: Контакт са ванземаљцима?

За 2025. годину остало је, према тим тумачењима, неиспуњено једно пророчанство - оно које говори о првом контакту човјечанства са ванземаљским животом. Тај сусрет, како се наводи, требало би да се догоди током великог, глобално преношеног телевизијског догађаја, чија природа никада није прецизно објашњена.

Како се година ближи крају, круг потенцијалних догађаја све се више сужава.

Гдје би се "свјетло на небу" могло појавити

Као најчешћи кандидати помињу се текући Куп афричких нација у фудбалу и глобални телевизијски преноси дочека Нове године, које сваке године прати огроман број људи широм планете.

Према интерпретацијама сљедбеника Бабе Ванге, у визији се помиње неидентификовани летећи објекат који се појављује као "ново свјетло на небу" изнад неименованог догађаја - тренутак који би, наводно, донио одговоре, а не страх.

Проблем са изворима: Нема записаних пророчанстава

Важно је нагласити да Баба Ванга никада није оставила писане записе о својим пророчанствима. Већина тврдњи потиче од њене братаниче Красимире Стојанове и других сљедбеника, који су њене наводне визије записивали и тумачили тек након њене смрти.

Управо због тога често су изложени критикама да су њене ријечи погрешно или произвољно интерпретирали.

Спортски догађаји под лупом тумача

Иако се данас тврди да се пророчанство односи на велики спортски догађај, не постоје докази да је Баба Ванга икада конкретно говорила о спортским такмичењима, попут Супербоула или Свјетског првенства у фудбалу.

Куп афричких нација, који траје до 18. јануара 2026. године и прати га око двије милијарде гледалаца широм свијета, тренутно се издваја као један од главних "кандидата".

Неуспјели покушаји испуњења пророчанства

Посљедњи покушај да се пророчанство испуни догодио се 5. децембра, када су се на друштвеним мрежама појавиле спекулације да би жријеб за Свјетско првенство могао представљати тај мистериозни догађај. Ипак, никакво необично "свјетло на небу" тада се није појавило.

Мистериозни објекат 3I/АТЛАС и нове теорије

Поједини вјерници тврде да се пророчанство већ остварило проласком међузвјезданог објекта 3I/АТЛАС, који се Земљи највише приближио 19. децембра. Иако су НАСА и астрономи закључили да је ријеч о беживотној комети, дио јавности и даље вјерује да је у питању ванземаљска летјелица.

Научна објашњења умјесто сензације

Постоје и рационалнија тумачења према којима се "свијетло" из визије односи на метеорску кишу, појаву поларне свјетлости или очекивану супернову T Coronae Borealis Nova, удаљену око 3.000 свјетлосних година, која би могла постати видљива са Земље.

Исто предвиђање и за сљедећу годину

Зашто многи мисле да ово неће бити случај и да се ништа десити јесте и то што је Баба Ванга наводно предвидјела да ће се сусрета непознатом цивилизацијом десити сљедеће године у новембру.

Слава и промашаји легендарне пророчице

Упркос бројним спекулацијама, репутација Бабе Ванге и даље се пореди са славом Нострадамуса. Приписују јој се предвиђања потонућа подморнице "Курск", напада 11. септембра, цунамија 2004. године, избора Барака Обаме и успона ИСИС-а.

Међутим, њена пророчанства имала су и озбиљне промашаје - укључујући тврдње о нуклеарном рату и потпуном нестанку Европе до 2016. године, што се није догодило, преноси "24Седам".