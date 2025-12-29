Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

29.12.2025
Птице су и ове године стигле на зимовање на ушће Неретве покрај Плоча, а тамо их је проматрао и снимао предсједник орнитолошког друштва Брката сјеница, Бариша Илић.
Како каже, уобичајено је да барем једном седмично оде на ту локацију и проматра све пернате посјетиоце.
Није само да ужива, него на тај начин добија и прегршт корисних информација о томе то све и у којем броју долази.
"Добар дио зимовалица је ту, бројност врста је солидна, неке ће стићи кад још мало захлади, али бројност птица би требала бити већа. Очито блага зима није натјерала птице да се из унутрашњости спусте до нас. Нешто се догађа с климом, никад до сада у ово вријеме на ушћу Неретве нисмо имали тако малу бројност птица и морам признати да нас то забрињава. Видјећемо у јануару у зимском пребројавању, надамо се да ће стање бити боље", истакао је Илић, преноси "Јутарњи лист".
Није ситуација била нарочито сјајна ни прошле године, кад је крајем децембра такође снимао птице на ушћу.
Већ тад је констатовао да је дошло до пада бројности.
Али, ситуација се поправила у свега неколико дана, па је тако првог дана ове године пронашао 74 врсте птица: водарица, грабљивица и пјевица, а то је близу броја птица које иначе зимују на том подручју.
