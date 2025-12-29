Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Извор:
Владимир Зеленски ће морати да се крије до краја живота послије напада дроновима на резиденцију руског предсједника Владимира Путина, изјавио је Дмитриј Медведев, заменик предсједника Савјета безбједности Русије.
"Смрдљиво кијевско копиле покушава да саботира рјешавање сукоба. Он жели рат. Добро, сада ће барем морати да се крије до краја свог безвредног живота", рекао је Медведев у објави на мрежи Икс.
Руски шеф дипломатије Сергеј Лавров објавио је у понедјељак да је Украјина послала 91 беспилотну летјелицу на резиденцију руског предсједника у Новгородској области, у ноћи између недјеље и понедјељка.
Како је рекао Лавров, Москва ће да преиспита своју преговарачку позицију с обзиром на "коначни прелазак кијевског режима на политику државног тероризма".
Напад дроновима био је тема и телефонског разговора руског предсједника Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа.
Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати
Одговор Москве на нападе Кијева неће бити дипломатски, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова и оптужила неке западне земље да дају зелено свјетло Украјини за тероризам.
