Logo
Large banner

Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Извор:

РТ Балкан

29.12.2025

21:25

Коментари:

0
Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота
Фото: Танјуг/АП

Владимир Зеленски ће морати да се крије до краја живота послије напада дроновима на резиденцију руског предсједника Владимира Путина, изјавио је Дмитриј Медведев, заменик предсједника Савјета безбједности Русије.

"Смрдљиво кијевско копиле покушава да саботира рјешавање сукоба. Он жели рат. Добро, сада ће барем морати да се крије до краја свог безвредног живота", рекао је Медведев у објави на мрежи Икс.

Руски шеф дипломатије Сергеј Лавров објавио је у понедјељак да је Украјина послала 91 беспилотну летјелицу на резиденцију руског предсједника у Новгородској области, у ноћи између недјеље и понедјељка.

Како је рекао Лавров, Москва ће да преиспита своју преговарачку позицију с обзиром на "коначни прелазак кијевског режима на политику државног тероризма".

Напад дроновима био је тема и телефонског разговора руског предсједника Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

Одговор Москве на нападе Кијева неће бити дипломатски, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова и оптужила неке западне земље да дају зелено свјетло Украјини за тероризам.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Владимир Зеленски

Дмитриј Медведев

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп о нападу на Путинову резиденцију: Зато Кијеву нисам дао "томахавке"

2 ч

0
Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

Свијет

Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

4 ч

0
"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

Свијет

"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

4 ч

0
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Свијет

Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

5 ч

1

Више из рубрике

Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

Свијет

Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

1 ч

0
Украјина

Свијет

Дмитријев: Русија жели мир, ЕУ и Лондон хушкају на рат

1 ч

0
Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

Свијет

Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп о нападу на Путинову резиденцију: Зато Кијеву нисам дао "томахавке"

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner