Додик: Увијек и изнова бранити темеље Српске

СРНА

01.03.2026

14:43

3
Милорад Додик
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас на Палама да је први Устав Републике Српске омогућио функционисање Републике и да је увијек и изнова потребно бранити темеље Српске.

Додик је истакао да је веома значајно обиљежавати датум када је проглашен први Устав Републике Српске.

"Тада није била дефинисана ни територија, али људи који су у то вријеме водили Републику Српску, Радован Караџић, као предсједник, Влада, Скупштина, сви су били посвећени да се донесе тај конструктивни акт који ће омогућити функционисање онога што се зове државно уређење, цивилни сектор и цивилне нивое власти", рекао је Додик новинарима на Палама гдје је присуствовао сједници Скупштине Асоцијације "Ствароци Републике Српске".

Занимљивости

Руски хороскоп за март 2026: Ова 3 знака улазе у период невиђеног благостања

Додик је истакао да Асоцијација остварује своју најбитнију улогу, а то је чување сјећања на све жртве које су страдале за темеље Српске и окупљају људе који су у најтежим околностима имали свијест да се брани српски народ.

Говорећи о 1. марту, Додик је рекао да је то за српски народ дан када је схватио да је прегласан и да му се покушава отети право на конститутивност.

"Други покушавају да наметну лаж о томе да је створена некаква државност БиХ", додао је Додик.

Додик је напоменуо да је Влада Републике Српске утврдила да је 1. март Дан жалости у Републици Српској.

Милорад Додик

Република Српска

