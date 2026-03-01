Logo
Додик у Палама са руководством ОО СНСД

01.03.2026

14:16

Коментари:

0
Пале-састанак-ОО СНСД
Фото: Milorad Dodik/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас на Палама са народним послаником Ацом Станишићем и руководством Општинског одбора странке са којима је разговарао о реализацији пројеката у овој општини.

"Разговарали смо, између осталог, о завршетку зграде Полицијске управе, изградњи кружног тока, могућим моделима подршке развоју сточног фонда у сеоским подручјима, те другим пројектима који ће бити дефинисани и упућени Влади Републике Српске и надлежним министарствима", написао је Додик на Иксу.

Он је додао да су на састанку, у пријатној недјељној атмосфери, потврдили да ће у марту на Палама бити одржана посебна тематска сједница Владе Републике Српске посвећена пројектима од значаја за развој Пала и Сарајевско-романијске регије.

Милорад Додик

СНСД

Пале

