Додик у Палама са руководством ОО СНСД

01.03.2026
14:16
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас на Палама са народним послаником Ацом Станишићем и руководством Општинског одбора странке са којима је разговарао о реализацији пројеката у овој општини.
"Разговарали смо, између осталог, о завршетку зграде Полицијске управе, изградњи кружног тока, могућим моделима подршке развоју сточног фонда у сеоским подручјима, те другим пројектима који ће бити дефинисани и упућени Влади Републике Српске и надлежним министарствима", написао је Додик на Иксу.
Он је додао да су на састанку, у пријатној недјељној атмосфери, потврдили да ће у марту на Палама бити одржана посебна тематска сједница Владе Републике Српске посвећена пројектима од значаја за развој Пала и Сарајевско-романијске регије.
