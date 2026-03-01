У пуцњави убијене три особе, 17 повријеђених

Извор:
У пуцњави у Остину, у америчкој држави Тексас, убијене су три особе, а 17 лица је повријеђено, саопштио је шеф службе хитне помоћи Роберт Лукриц.
"Имали смо укупно 17 пацијената на лицу мјеста. Четрнаест је превезено у болницу. Троје је проглашено мртвим на лицу мјеста", рекао је Лукриц.
Полиција је објавила да су њени припадници током интервенције пуцали и усмртили нападача, који је једна од три жртве.
У саопштењу се наводи да се пуцњава десила у "најживљој градској зони са баровима и ресторанима".
