У пуцњави убијене три особе, 17 повријеђених

СРНА

01.03.2026

15:40

0
У пуцњави убијене три особе, 17 повријеђених
Фото: pexels

У пуцњави у Остину, у америчкој држави Тексас, убијене су три особе, а 17 лица је повријеђено, саопштио је шеф службе хитне помоћи Роберт Лукриц.

"Имали смо укупно 17 пацијената на лицу мјеста. Четрнаест је превезено у болницу. Троје је проглашено мртвим на лицу мјеста", рекао је Лукриц.

Полиција је објавила да су њени припадници током интервенције пуцали и усмртили нападача, који је једна од три жртве.

У саопштењу се наводи да се пуцњава десила у "најживљој градској зони са баровима и ресторанима".

Мексико

Пуцњава

