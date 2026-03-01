Телефон вам је упао у воду? Пратите ове кораке који га могу спасити

Извор:
Било да се ради о паду у море, базен или пролијетању кроз машину за веш, контакт са течношћу један је од најчешћих узрока квара мобилног телефона. Иако се произвођачи хвале ИП сертификатима водоотпорности, истина је да су модерни уређаји отпорни на воду, али не и потпуно имуни, поготово на слану или хлорисану воду.
Свака секунда коју мобилни телефон проведе уроњен у течношћу повећава вјероватноћу продирања воде у осјетљиву унутрашњост. Први и најважнији корак је, наравно, извадити га што је брже могуће. Одмах након тога, ако је уређај још увијек укључен, угасите га. Ако се сам угасио, нипошто га не покушавајте поново упалити како бисте "провјерили да ли ради". Струјно коло у контакту са водом узрокује кратак спој који може тренутно и трајно уништити матичну плочу и друге виталне компоненте.
Након што сте осигурали да кроз уређај не тече струја, уклоните све што се може уклонити. Скините заштитну маску, извадите фиоку са СИМ и меморијском картицом. Код старијих модела са одвојивом батеријом, њено вађење је апсолутни приоритет. Тиме не само да отварате више путева за циркулацију ваздуха, већ и спасавате СИМ картицу на којој се можда налазе вриједни контакти.
Спољни дио уређаја њежно посушите меком крпом од микровлакана или папирним убрусом. Притом избјегавајте снажно трљање или протресање телефона јер тиме ризикујете да капљице воде гурнете још дубље у унутрашњост, у дијелове који су можда до сада остали суви.
На интернет форумима и у народном предању круже бројни "савјети" који у пракси чине више штете него користи. Најпознатији међу њима је свакако мит о пиринчу. Иако је идеја да пиринач упија влагу логична, она је у овом случају потпуно погрешна и опасна.
Произвођачи попут Епла и Самсунга, као и сви релевантни сервисери, изричито су против ове методе. Пиринач је изузетно спор и неефикасан у упијању влаге из унутрашњости уређаја, а ситне честице скроба и прашине могу ући у прикључак за пуњење, звучнике и микрофоне, те узроковати додатне проблеме. Зрна се чак могу заглавити у отворима и набубрети у контакту са преосталом влагом.
Друга честа грешка је коришћење извора топлоте, попут фена за косу. Иако се чини као брз начин испаравања воде, висока температура може трајно оштетити осјетљиве електронске компоненте, деформисати пластичне дијелове и отопити лијепак који држи екран и кућиште на мјесту. Такође, снажан млаз ваздуха може, слично као и протресање, утјерати воду у суве дијелове уређаја. Напослетку, оно што се подразумијева, али вијреди поновити – никада, али баш никада, немојте спајати мокар телефон на пуњач.
Након што сте обавили прве кораке, слиједи најтежи дио – чекање. Поставите телефон усправно, са прикључком за пуњење окренутим надоле, како би гравитација помогла у извлачењу воде из отвора. Можете га лагано лупнути о длан да подстакнете истицање. Оставите га на сувом и провјетреном мјесту. Ако имате вентилатор, можете га усмјерити према уређају како би хладан ваздух убрзао испаравање.
Умјесто пиринча, далеко ефикасније рјешење су кесице са силика-гелом. То су оне мале кесице које често долазе у кутијама са новом обућом или електронском опремом, а намјенски су дизајниране за упијање влаге. Ставите телефон у херметички затворену посуду или кесу заједно са неколико таквих пакетића. Оставите га да се суши најмање 24 до 48 сати. Одуприте се искушењу да га упалите раније.
Након што прође препоручено вријеме, покушајте да упалите уређај. Ако се упали и све се чини нормалним – честитамо! Ипак, пратите његово понашање наредних неколико дана. Ако се не пали, или примјетите проблеме попут замагљене камере, мрља на екрану, проблема са звуком или екрана који не реагује на додир, вријеме је за стручну помоћ.
Треба имати на уму да већина произвођача не покрива оштећења течношћу под стандардном гаранцијом, независно од ИП сертификата. Професионални сервиси користе ултразвучне каде и изопропил алкохол високе чистоће за уклањање влаге и корозије са матичне плоче, што је једини поуздан начин спасавања уређаја у који је вода продрла дубоко у унутрашњост.
