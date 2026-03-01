Американци проговорили о нападу на њихов носач авиона

Аутор:Стеван Лулић
01.03.2026
16:16
Коментари:0
Централна команда америчке војске (CENTCOM) демантовала је тврдње Иранаца да су напали носач авиона Абрахам Линколн.
"Лаж. Линколн није погођен", саопштила је Команда.
Додаје се да балистичке ракете које је Иран испалио нису чак биле ни близу.
"Линколн наставља да лансира авионе у знак подршке неуморној кампањи Команде за одбрану америчког народа елиминисањем пријетњи од иранског режима", закључили су у саопштењу.
Команда је раније потврдила да међу њиховим редовима има жртава.
Објавили су да су три војника погинула, а да је неколико њих рањено.
🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA
"Три припадника америчке војске су погинула у акцији, а петоро је тешко рањено у оквиру операције 'Епски бијес'", навела је Команда.
Додали су да их је неколико задобило лакше повреде од шрапнела, а неколико има потресе мозга.
"Налазе се у процесу враћања на дужност. Велике борбене операције се настављају и наши напори за реаговање су у току", рекли су и закључили.
"Ситуација је промјенљива, па из поштовања према породицама, задржаћемо додатне информације, укључујући идентитет наших палих ратника, до 24 сата након што најближи рођаци буду обавијештени".
Израелска војска процјењује да Иран тренутно посједује око 2.500 балистичких ракета и да убрзава њихову производњу.
Прије рата у јуну 2025. године, Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) су саопштиле да су идентификовале напоре Ирана да значајно убрза производњу балистичких ракета и повећа свој арсенал са око 3.000 на 8.000 у року од двије године, преноси Тајмс оф Израел.
Током рата у јуну Иран је лансирао више од 500 ракета на Израел, а војска је пријавила да је уништила стотине ракета у нападима и спријечила производњу додатних 1.500 ракета гађањем производне инфраструктуре.
У посљедњих неколико мјесеци израелска војска наводи да Иран улаже велике напоре да обнови своје производне капацитете ракета, производећи десетине ракета мјесечно.
ИДФ истиче да је производња балистичких ракета у Ирану у посљедњих неколико мјесеци била у расту и да земља сада посједује око 2.500 пројектила.
"То што ракете посједује режим који намјерава да уништи државу Израел представља егзистенцијалну пријетњу", наводи ИДФ и додаје да "неће дозволити иранском терористичком режиму да обнови своје војне капацитете" и да ће наставити да дјелује како би елиминисала сваку потенцијалну пријетњу грађанима Израела, било гдје и било када.
4 ч0
4 ч0
4 ч0
4 ч0
