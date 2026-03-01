Дадо Полумента са породицом заробљен на Малдивина

01.03.2026
Пјевач Дадо Полумента тренутно борави на Малдиви са супругом Ивоном, која је у шестом мјесецу трудноће, и њиховим двјема ћеркама.
Породица је планирала повратак у Србију преко Дубаиа, али је због новонастале безбједносне ситуације и поремећаја у авио-саобраћају њихов лет отказан.
Дадо Полумента се тим поводом огласио и поручио:
"Прије свега желим да кажем да смо добро и да су Ивона и дјеца на сигурном. Наравно да постоји забринутост, посебно јер је Ивона у шестом мјесецу трудноће, али у овом тренутку најважније нам је да будемо стрпљиви и да сачекамо безбједан повратак. Лет преко Дубаија је отказан и сада тражимо алтернативна ријешења. Хвала свима који брину и шаљу поруке подршке, надамо се да ћемо ускоро кренути кући", рекао је Дадо Полумента.
Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио
Поред породице Полумента, на Малдивима се тренутно налазе и Дарко Лазић са породицом, као и Слоба Радановић, који су се такође суочили са истим проблемом око повратка због поремећаја у међународном авио-саобраћају.
Бурно у Пинковим Звездама: Избила свађа популарног пјевача и водитељке
3 ч
3 ч
3 ч
4 ч
