Logo
Large banner

Дадо Полумента са породицом заробљен на Малдивина

01.03.2026

17:29

Коментари:

0
Дадо Полумента, пјевач
Фото: Instagram / Printscreen / DADOPOLUMENTAOFFICIAL

Пјевач Дадо Полумента тренутно борави на Малдиви са супругом Ивоном, која је у шестом мјесецу трудноће, и њиховим двјема ћеркама.

Породица је планирала повратак у Србију преко Дубаиа, али је због новонастале безбједносне ситуације и поремећаја у авио-саобраћају њихов лет отказан.

Дадо Полумента се тим поводом огласио и поручио:

"Прије свега желим да кажем да смо добро и да су Ивона и дјеца на сигурном. Наравно да постоји забринутост, посебно јер је Ивона у шестом мјесецу трудноће, али у овом тренутку најважније нам је да будемо стрпљиви и да сачекамо безбједан повратак. Лет преко Дубаија је отказан и сада тражимо алтернативна ријешења. Хвала свима који брину и шаљу поруке подршке, надамо се да ћемо ускоро кренути кући", рекао је Дадо Полумента.

Luna i Marko insta

Сцена

Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио

Поред породице Полумента, на Малдивима се тренутно налазе и Дарко Лазић са породицом, као и Слоба Радановић, који су се такође суочили са истим проблемом око повратка због поремећаја у међународном авио-саобраћају.

Драгомир Деспић Десингерица

Сцена

Бурно у Пинковим Звездама: Избила свађа популарног пјевача и водитељке

Подијели:

Тагови :

Dado Polumenta

Maldivi

Дубаи вести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио

Сцена

Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио

3 ч

0
Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Сцена

Бурно у Пинковим Звездама: Избила свађа популарног пјевача и водитељке

3 ч

0
Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића

Сцена

Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића

3 ч

0
Микрофон студио пјевање

Сцена

Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner