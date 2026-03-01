Logo
Бурно у Пинковим Звездама: Избила свађа популарног пјевача и водитељке

Извор:

Курир

01.03.2026

16:38

Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Фото: Printscreen Youtube

Репер Драгомир Деспић Десингерица ушао је у жесток окршај са водитељком Бојаном Лазић која је због реперовог понашања ушла у црвено и затражила од продукције да га избаце са снимања.

Контроверзни репер због којег је Кемиш напустио претходно снимање, сада је ушао у сукоб са водитељком Бојаном Лазић када ју је назвао неинформисаном када је гласање за кандидате у питању.

"То што је Бојана неинформисана, то не значи да је тако", добацио је Деспић.

На то је водитељка ушла у црвено и није жељела да ћути. Ово није први пут, већ су се раније свађали.

"Е, хајде не лупетај више и то ти сад најозбиљније говорим. Само ми се још једном на тај начин обратио", рекла је водитељка бијесно, док је Десингерица понављао њене ријечи.

Саша Поповић

Сцена

Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића

Свађа Бојане и Десингерице

Остали чланови жирија били су у шоку.

"А шта ти је тачно рекао?", упитала је Јелена.

Бојана је на то још једном поручила Деспићу да промијени приступ.

"Не морамо да понављамо шта ми је рекао, завршили смо сваку комуникацију ако овако наставиш са мном", одговорила је Бојана, на шта је Деспић наставио са провокацијом.

"Ти ћеш као Кемиш да одеш?", кроз смијех је питао Деспић.

Danil Medvedev

Тенис

Бивши први тенисер свијета не може из Дубаија: Пропушта први Мастерс у сезони?

Лазићева му се поново супротставила.

"Не, него ћу тебе да избацим, то ће се највјероватније догодити. Не можеш да причаш, ниси се први јавио. Поштуј правила овог такмичења, ево ја ти кажем да нећеш причати. Продукција ће сада да дође, јер више не можеш овако да се понашаш", поручила му је она, преноси Курир.

Драгомир Деспић Десингерица

Пинкове Звезде

