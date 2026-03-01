Logo
Ходајућа невоља: Оптужен син популарне пјевачице

ЦдМ

01.03.2026

Илајџа Блу Олман, син музичке легенде Шер, суочава се са више кривичних пријава након инцидента у елитној школи у америчкој савезној држави Њу Хемпшир.

Према наводима полиције, 49-годишњи музичар приведен је у петак, 27. фебруара, након што је наводно изазвао инцидент у школи у граду Конкорд.

Полиција је реаговала око 18 часова по локалном времену, након пријаве о непожељној особи у школском кампусу.

Локални медији преносе да је Олман наводно правио проблеме у трпезарији и понашао се агресивно.

Реметио је јавни ред и мир.

Након обраде у затвору округа Меримак, пуштен је на слободу уз гаранцију да ће се појавити на суду, без обавезе плаћања кауције.

Полиција је саопштила да Олман нема никакву званичну везу са школом, те да је истрага и даље у току.

Ово није први пут да се Илајџа Блу Олман суочава са правним и здравственим проблемима. У јуну прошле године хоспитализован је у Калифорнији након, како су тада саопштиле власти, неурачунљивог понашања.

Према полицијским извјештајима, у кући у којој је пронађен наводно су затечене и недозвољене супстанце.

Из болнице је отпуштен неколико дана касније.

Илајџа је рођен 1976. године из везе Шер и покојног рок музичара Грега Олмана.

Крајем 2023. године Шер је поднијела захтјев за привремено старатељство над имовином сина, наводећи забринутост због његових проблема са зависношћу и менталним здрављем. Међутим, у септембру 2024. године захтјев је повучен након што су мајка и син постигли приватни договор.

За сада нема званичне реакције представника Шер поводом најновијег инцидента. Судски поступак против Илајџе Блу Олмана очекује се у наредним седмицама, наводи "ЦДМ".

