Брутално убиство на паркигну: Мушкарац упуцан пред женом и дјецом

Извор:

Телеграф

01.03.2026

17:23

Брутално убиство на паркигну: Мушкарац упуцан пред женом и дјецом
Фото: Танјуг

У насељу Ердеч код Крагујевца данас се догодило брутално убиство када је за сада непознато лице пришло паркираном путничком возилу и из ватреног оружја испалило више хитаца у правцу возача, и то пред женом и дјецом, сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама, нападач је пришао аутомобилу у тренутку док је у њему био мушкарац стар 35 година и са више хитаца га погодио. Несрећни мушкарац подлегао је повредама на лицу мјеста.

Након пуцњаве, извршилац је побјегао са мјеста злочина, а полиција је одмах покренула опсежну акцију и интензивно трага за нападачем.

(Телеграф.рс)

Kragujevac

Убиство

