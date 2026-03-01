Брутално убиство на паркигну: Мушкарац упуцан пред женом и дјецом

Извор:
У насељу Ердеч код Крагујевца данас се догодило брутално убиство када је за сада непознато лице пришло паркираном путничком возилу и из ватреног оружја испалило више хитаца у правцу возача, и то пред женом и дјецом, сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама, нападач је пришао аутомобилу у тренутку док је у њему био мушкарац стар 35 година и са више хитаца га погодио. Несрећни мушкарац подлегао је повредама на лицу мјеста.
Након пуцњаве, извршилац је побјегао са мјеста злочина, а полиција је одмах покренула опсежну акцију и интензивно трага за нападачем.
